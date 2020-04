Naukowcy ogłosili pozytywne wyniki testów szczepionki przeciwko koronawirusowi. Miałaby być podawana w nowatorski sposób

Naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine poinformowali o pozytywnych wynikach testów szczepionki przeciw koronawirusowi, która miałaby być podawana w dość innowacyjny sposób - za pomocą plastra z mikroigiełkami.

Zgodnie z przeprowadzonymi dotychczas na myszach testami naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine wynaleziona szczepionka wywołuje proces wytwarzania przeciwciał w wystarczającej ilości, aby "zneutralizować" wirus SARS-CoV-2.

Wyniki testów zostały opublikowane na platformie „EBioMedicine” prowadzonej przez czasopismo „The Lancet”, a ich autorzy chcą rozpocząć pierwszą fazę testów klinicznych i wystąpili o zgodę na to do Federalnej Komisji ds. Żywności i Leków (FDA).

