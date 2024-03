Londyn Będą kolejne utrudnienia dla pasażerów metra. Przez strajki

Pracownicy London Underground szykują się na kolejne strajki. Utrudnień należy się spodziewać zarówno w kwietniu, jak i w maju.

Będą kolejne strajki pracowników metra

Maszyniści pociągów metra w Londynie nie odpuszczają i szykują się do przeprowadzenia kolejnych akcji strajkowych. Już wiemy, że pracownicy skupieni w związku zawodowym Aslef, który reprezentuje 90 proc. maszynistów zatrudnionych w London Underground, zastrajkują w poniedziałek 8 kwietnia i w sobotę 4 maja. W tych dniach należy się spodziewać w stolicy niemal całkowitego paraliżu sieci kolei.

A jak tym razem Aslef tłumaczy decyzję o podjęciu akcji strajkowej? Jeden z jego organizatorów, Finn Brennan twierdzi, że Transport for London nie chce dać związkowcom gwarancji, że jakiekolwiek „zmiany ws. warunków [pracy] nie zostaną narzucone bez porozumienia [z nimi]”. A do tego nie chce zagwarantować, że „wszystkie dotychczasowe umowy [ze związkowcami] będą honorowane”. – Oni chcą, żeby kierowcy pracowali na dłuższe zmiany. Spędzając w kabinie nawet o 25 proc. więcej czasu. A także chcą anulować wszystkie obecne umowy o pracę w imię „elastyczności i wydajności”. Każdy wie, co tak naprawdę w ustach kierownictwa znaczy ta nowomowa. Chodzi o to, aby ludzie pracowali ciężej i dłużej za mniej – tłumaczy Brennan.

Większość maszynistów London Undeground opowiada się za strajkiem

Z postawy TfL nie jest zadowolona większość maszynistów skupionych w Aslef. Za decyzją dotyczącą przeprowadzenia kolejnych akcji strajkowych zagłosowało aż 98 proc. członków, przy frekwencji wynoszącej ponad 70 proc. Warto tu jednak podkreślić, że do Aslef nie należą maszyniści nowo utworzonej linii Elizabeth Line. Poza tym do związku nie należą maszyniści londyńskiej kolei naziemnej London Overground i kolei miejskiej Docklands Light Railway.

Do informacji o kolejnych strajkach odniosły się władze Transport for London. – Od dawna prowadzimy rozmowy z naszymi kolegami ze związków zawodowych na temat modernizacji procedur i procesów w londyńskim metrze. W celu poprawy komfortu pracy, zarówno personelu, jak i pasażerów. Nie mamy planów, by narzucać jakiekolwiek zmiany. A też zobowiązaliśmy się, że w wyniku zmian nikt nie straci pracy. Nawiązaliśmy współpracę ze związkami zawodowymi, aby jasno pokazać, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, które podważałyby nasze niezachwiane zaangażowanie w bezpieczeństwo sieci metra – tłumaczy rzecznik TfL.