Kontrowersyjny materiał BBC o Polsce, która cierpi na "kryzys tożsamości"

BBC rozpoczyna emisję programu „Nick and Margaret: Too Many Immigrants?”. Obecni w studio Brytyjczycy będą mieli za zadanie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy imigracja to dla Wielkiej Brytanii zysk czy...

„Witamy w roku dziwek". BBC lubi pomyłki

Do wiadomości nadawanej na kanale BBC wkradła się literówka. Zamiast „Welcome to the year of the horse” wyszło – „Welcome to the year of the whores”. Gafę szybko wychwycili widzowie. „Witamy w roku dziwek....