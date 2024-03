Kryzys w UK Bank Anglii zdecydował: Nie obniży stóp procentowych

Zaskoczenia nie ma. Bank Anglii nie zdecydował się jeszcze na obniżenie stóp procentowych, pomimo znaczącego spadku inflacji. Za pozostawieniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – najwyższym od 16 lat, zagłosowało ośmioro członków Komitet Polityki Monetarnej i tylko jeden opowiedział się za ich obniżeniem.

Stopy procentowe pozostaną na rekordowym poziomie

Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii (ang. Monetary Policy Committee) po raz kolejny zdecydował się nie obniżać stóp procentowych i pozostawić je na razie na rekordowym od 16 lat poziomie 5,25 proc. Zmianą jest jednak to, że w zeszłym miesiącu aż dwoje członków MPC opowiedziało się za dalszym podwyższeniem stóp procentowych, natomiast tym razem żaden z nich nie poparł już takiego ruchu. Co więcej, jeden z członków komitetu zagłosował za obniżeniem stóp procentowych do poziomu 5 proc.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych nikogo jednak nie zaskoczyła. Po publikacji danych dotyczących inflacji za miesiąc luty, która wyniosła 3,4 proc., eksperci odetchnęli, ale wcale nie spodziewali się, że Bank Anglii pójdzie za ciosem i obniży na Wyspach koszty pożyczek. Analitycy dawali obniżce stóp w tym miesiącu zaledwie 3 proc. szansy. Zresztą sam Bank informował jakiś czas temu, że nie będzie się spieszył z obniżką stóp. I że poczeka z tą decyzją do czasu, aż inflacja na dobre się na Wyspach ustabilizuje.

Przypomnijmy, że stopy procentowe były podwyższane 14 razy z rzędu, na przestrzeni od grudnia 2020 do sierpnia zeszłego roku. Teraz eksperci prognozują, że Bank Anglii zdecyduje się obniżyć stopy procentowe, ale że stanie się to nie wcześniej niż w czerwcu. Jeśli w ogólnie nie dopiero w sierpniu.

To jeszcze nie moment na obniżenie stóp procentowych

Decyzję Komitetu Polityki Monetarnej odnośnie utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie skomentował prezes Andrew Bailey. – W ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy dalsze, zachęcające oznaki w zakresie spadku inflacji. Dzisiaj ponownie utrzymaliśmy stopy procentowe na poziomie 5,25 proc., ponieważ musimy mieć pewność, że inflacja spadnie do naszego celu na poziomie 2 proc. I że tam pozostanie. Nie jesteśmy jeszcze w punkcie, w którym możemy obniżyć stopy procentowe, ale sprawy zmierzają w dobrym kierunku – zaznaczył.

Z decyzji tej nie są jednak zadowoleni m.in. politycy opozycji, którzy wskazują, że utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie to zły sygnał dla borykających się z trudnościami finansowymi gospodarstw domowych. – To słabe pocieszenie dla milionów właścicieli domów, którzy wciąż muszą się mierzyć z ogromnymi podwyżkami rat kredytów hipotecznych po tym, jak Liz Truss doprowadziła gospodarkę do ruiny. Pomimo tych wiadomości, wiele rodzin nadal stoi na krawędzi hipotecznego klifu. Katastrofalny mini-budżet Liz Truss i wandalizm gospodarczy Partii Konserwatywnej nałożyły nieznośną presję na finanse obywateli. Ten konserwatywny rząd nie ma dobrej historii do opowiedzenia na temat gospodarki. Jedynym sposobem na przełamanie tego cyklu stagnacji i trudności finansowych jest wyrzucenie tego rządu z urzędu. Rishi Sunak musi zaprzestać desperackich prób utrzymania się przy władzy i rozpisać wybory – powiedziała Sarah Olney, odpowiedzialna u Liberalnych Demokratów za sprawy skarbowe.