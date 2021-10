Babcia została zmuszona do sprzedaży pamiątek po Dianie. Po likwidacji £20 dodatku do UC musi jakoś opłacić rachunki za gaz i prąd

Fot. YouTube

62-letnia Brytyjka z Milton Keynes chciała przekazać pamiątki po księżnej Dianie swoim wnukom, ale została zmuszona do ich sprzedania, by móc zapłacić rachunki za gaz i prąd. Do pozbycia się cennych drobiazgów zmusiła Brytyjkę likwidacja przez rząd £20 dodatku tygodniowo do Universal Credit.

62-letnia Sharon Shachar nie będzie w stanie opłacić rachunków za gaz i elektryczność, a bezpośrednim tego powodem są ostatnie cięcia w wysokości zasiłku Universal Credit. I to właśnie z tego względu Brytyjka zdecydowała się na sprzedaż cennych pamiątek po księżnej Dianie, które kolekcjonowała przez wiele lat swojego życia i które chciała przekazać swoim wnukom. Wśród przedmiotów, które kobieta wystawiła na sprzedaż na Facebooku, znajdują się stare gazety i naczynia, w tym ozdobny talerz upamiętniający ślub księcia Karola i księżnej Diany.

Pandemia, utrata pracy i cięcia w Universal Credit

Sharon Shachar musiała wystąpić o przyznanie zasiłku Universal Credit w zeszłym roku po tym, jak straciła pracę na skutek pandemii. Od tego czasu Brytyjka nie jest w stanie podjąć nowej pracy, a wszelkie próby kończą się niepowodzeniem. Teraz natomiast, po likwidacji covidowego dodatku do Universal Credit w wysokości £20 okazało się, że Sharon będzie miała problem z pokryciem rachunków za podstawowe media. - Wszystkie rachunki za media idą w górę, dlatego przy braku comiesięcznego dodatku do Universal Credit w wysokości 80 funtów, nie będę sobie mogła pozwolić na ogrzewanie mieszkania w chłodniejszych miesiącach. Ledwo stać mnie na jedzenie. [Dlatego] sprzedaję rzeczy na Facebook Marketplace, aby zarobić dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów gazu i elektryczności. Sprzedałem dziś kilka starych gazet dotyczących księżnej Diany za 40 funtów. Chciałabym zatrzymać je dla moich wnuków, ale potrzebuję pieniędzy. Sprzedałem też trochę ubrań i puzzli i mam więcej królewskich pamiątek, których będę się pozbywać. To okropna sytuacja – wyznała doświadczona cięciami Brytyjka.