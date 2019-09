Aż trzy miliony „stwarzających zagrożenie” pojazdów jeździ po brytyjskich drogach! ZOBACZ niepokojące wyniki testów MOT

Śmierć dziecka wyceniona na złotówkę Szpital na Dolnym Śląsku, który doprowadził do śmierci dziecka, zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania. Inne za trwały uszczerbek na zdrowiu oferują po 1 tys. zł. Zgodnie z prawem, bo przepisy nie mówią...

Jak zaktualizować prawo jazdy, aby uniknąć £1,000 kary Przeprowadziliście się niedawno do nowego domu? Wzięliście ślub i któreś z Was zmieniło nazwisko? Jeśli tak, to być może nieświadomie łamiecie prawo, nie aktualizując prawa jazdy. Według "The Sun" miliony...

60 tysięcy za utratę pracy Urząd w Shropshire został zobowiązany do wypłaty 60 tysięcy funtów mężczyźnie, który stracił pracę, gdy starał się zagwarantować 24-godzinną opiekę swojej chorej żonie.

Ostateczny termin, do którego będzie można odzyskać swoje pieniądze, zbliża się wielkimi krokami Największy brytyjski skandal ma się powoli ku końcowi – zaledwie 110 dni pozostało do ostatecznego terminu, do którego możliwe będzie odzyskanie pieniędzy z tytułu PPI (Payment Protection Insurance). Banki...

325 tyś. euro odszkodowania dla trzynastolatka z Polski, który pozwał irlandzką służbę zdrowia Irlandzki Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie śmierci matki Krzysztofa Śliwy. Według trzynastolatka z Polski jego matka, Dorota, która trzy lata temu zmarła, być może jeszcze by żyła, gdyby irlandzkie...

„NHS zabija noworodki” - twierdzi minister zdrowia. Położne uważają wypowiedź za skandaliczną Kontrowersyjny wpis ministra zdrowia na Twitterze, w którym Jeremy Hunt zasugerował, że pracownicy NHS „zabijają dzeci”, wywołał falę oburzenia. Shocking that 1300 babies killed or harmed during childbirth...

Unikaj tej ulicy w Londynie! 20 000 kierowców ukarano mandatami na sumę 1.4 miliona funtów! Surrey Street to krótka, dość niepozorna uliczka zlokalizowana w południowym Londynie. W 2018 roku lokalny council w Croydon "zarobił" na niej 1.4 miliona funtów nakładając prawie 20 tysięcy mandatów!

Kluczyki zatrzasnęły Ci się w samochodzie? Youtuber przedstawia sprawdzone sposoby na otwarcie auta bez nich! [wideo] Zatrzasnęły Ci się kluczyki w samochodzie i nie wiesz, jak dostać się do środka? Pewien Youtuber zaprezentował w filmiku praktyczne sposoby otwarcia auta bez potrzeby użycia kluczy. Zobacz koniecznie!

Miałeś wypadek w UK? Zobacz, o czym musisz pamiętać, aby starać się o odszkodowanie Do wypadku może dojść w różnych miejscach – w domu, w pracy, na ulicy itd. Niezależnie jednak od tego, warto wiedzieć, jak zareagować i co należy zrobić, aby móc starać się o należne nam odszkodowanie.