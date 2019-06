Kluczyki zatrzasnęły Ci się w samochodzie? Youtuber przedstawia sprawdzone sposoby na otwarcie auta bez nich! [wideo]

Fot. YouTube, Facebook

Zatrzasnęły Ci się kluczyki w samochodzie i nie wiesz, jak dostać się do środka? Pewien Youtuber zaprezentował w filmiku praktyczne sposoby otwarcia auta bez potrzeby użycia kluczy. Zobacz koniecznie!

W komentarzu do swojego instruktarzowego wideo pt. „Jak otworzyć drzwi samochodu (bez kluczyków)”, Youtuber o nazwie Make It Easy Mechanic zaznacza:

- „Drodzy przyjaciele, dziękuję za wszystkie pozytywne opinie! Niektórzy z was wyrazili obawy, że ten film może zostać złośliwie wykorzystany przez złodziei. Osobiście dwa razy włamano mi się do samochodu. Złodzieje nigdy nie zadali sobie trudu, aby ostrożnie otworzyć mój samochód. Po prostu wybili okno kierowcy i zabrali wszystko, co było w środku. Ten film ma na celu pomóc ludziom otworzyć swój samochód bez rozbijania czegokolwiek (włączając łamanie prawa lub włamanie do banku)”.

W filmiku zobaczycie kilka praktycznych metod otwarcia drzwi samochodu, gdy przez nieuwagę kluczyki zatrzasnęły się w środku. Youtuber przedstawia m.in. następujące metody:

1. Otwarcie zamka w drzwiach samochodu, w których wewnętrzna zasuwka zamka znajduje się przy samej szybie, może się odbyć za pomocą trzech narzędzi:

płaskiego sznurka

cienkiego wieszaka drucianego

płaskiego metalowego paska

2. Otwarcie zamka w drzwiach samochodu, w których wewnętrzna zasuwka zamka znajduje się poniżej bocznej szyby (zarówno, gdy wewnętrzna klamka odblokowuje zamek, jak i wtedy, gdy go nie odblokowuje), może się odbyć za pomocą:

cienkiego druta (np. znajdującego się we wnętrzu okiennej wycieraczki samochodowej)

nieco grubszego druta, zakończonego hakiem.

Metody pokazane w filmiku nie wydają się bardzo skomplikowane, jednak o ich rzeczywistym stopniu trudności można się wypowiedzieć dopiero, gdy wypróbuje się je samemu - w krytycznej sytuacji zatrzaśnięcia kluczyków we własnym aucie. Z pewnością rozwiązanie problemu na własną rękę będzie tańsze, niż zadzwonienie po mechanika. Korzystaliście kiedyś z metod zaprezentowanych w filmiku?

