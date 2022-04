Artykuły gospodarstwa domowego w UK drożeją nawet o 1/3

Ceny artkułów gospodarstwa domowego w UK poszły mocno w górę, jak utrzymują przedstawiciele tego sektora. Za lodówkę, zamrażarkę czy zmywarkę trzeba zapłacić nawet o jedną trzecią więcej, niż w zeszłym roku.

O tym, że koszty życia w Wielkiej Brytanii w ostatnich miesiącach rosną i rosną pisaliśmy wielokrotnie. W górę idą ceny energii oraz paliwa, a także żywności, ale nie tylko one "drenują" nasze portfele. Niestety, w związku z obecną sytuacją ekonomiczną na Wyspie, której efektem jest najradykalniejszy wzrost cen od 1992 roku, w zasadzie wszystko kosztuje po prostu więcej. Nie inaczej jest w przypadku artkułów AGD. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC ceny hurtowe lodówek, zamrażarek i zmywarek wzrosły o dziewięć procent w ciągu trzech miesięcy, jak wynika z danych podanych przez Amdea, brytyjskie stowarzyszenie producentów sprzętu AGD. Z kolei Nick Glynne z Buy It Direct, do której należy popularna marka e-sklepu zajmującego się handlem sprzętem RTV i AGD kreśli jeszcze bardziej ponurą wizję...

Ceny hurtowe lodówek, zamrażarek i zmywarek wzrosły o dziewięć procent w ciągu 3 miesięcy

"Kupujący płacą około 30% więcej niż rok temu za lodówki, kuchenki i zmywarki" - komentował Glynne na antenie BBC Radio 4. "Jeśli spojrzysz na dużą amerykańską chłodziarko-zamrażarkę, którą sprowadzaliśmy z Chin cenie około 12 funtów za wysyłkę z fabryki położonej w północnej części kraju, to jej dostarczenie zajęło około 6 miesięcy w czasach przed pandemią. Teraz dostawa trwa nawet 12-14 miesięcy, a kosztuje do 80 funtów za sztukę" - zaznaczał.

To nie jedyny głos z branży. W listopadzie konkurencyjny sprzedawca sprzętu elektrycznego AO World poinformował, że jego ceny wzrosły o 10-12% z powodu presji występującej w łańcuchu dostaw. Lara Brittain, dyrektor kategorii AGD w Currys, powiedziała: "Widzimy wzrost kosztów, a głównym problemem jest logistyka, jednak dostępność surowców i komponentów również odgrywa rolę".

Ceny sprzętu AGD wzrosły o prawie 50% w ciągu zaledwie dwóch lat

Glynne powiedział, że ceny urządzeń AGD prawdopodobnie wzrosną jeszcze w tym roku. Do tej pory detaliści jeszcze wyprzedają zapasy z zeszłego roku, ale wkrótce się skończą. A wtedy...

Twarde liczby potwierdzają powyższe analizy. Jak wynika z badań przeprowadzonych w lutym przez porównywarkę cen Price Runner ceny sprzętu AGD wzrosły o prawie 50% w ciągu zaledwie dwóch lat. Według raportu średnia cena pralki wzrosła o 46%, czyli 152 funtów, od stycznia 2020 r. do lutego 2022 r., a suszarki bębnowej - o 70 funtów.