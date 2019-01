Angielski humor - ZOBACZ memy związane z wypadkiem księcia Filipa [galeria]

Fot: Facebook

Czwartkowy wypadek księcia Filipa "skradł" nagłówki w brytyjskich mediach, które w ostatnim czasie na swoich pierwszych stronach pisały niemal wyłącznie o poważnych kwestiach związanych z Brexitem.

Niegroźne zdarzenie drogowe członka rodziny królewskiej bardzo szybko stało się wdzięcznym celem... żartów. "Filip, lat 97, oszukuje śmierć" - przeczytaliśmy na okładce jednego z wydań "The Daily Mirror", a w sieci zaroiło się o zabawnych memów. Przypomnijmy, w czwartek wieczorem niedaleko królewskiej rezydencji w Sandringham doszło do wypadku samochodowego, a pojazd prowadził 97-letni książę Filip. Z informacji podanych dziennikarzom wynika, że mąż królowej nie odniósł poważnych obrażeń, chociaż sam wypadek wyglądał dość poważnie.

97-letni książę Filip miał wypadek. Sam prowadził samochód, który w wyniku kolizji przewrócił się na bok

Służby prasowe brytyjskiej monarchii z Pałacu Buckingham poinformowały, że samochód, który prowadził książę Filip, zderzył się z innym pojazdem niedaleko wjazdu na drogę szybkiego ruchu A149. 97-letni mąż królowej Elżbiety nie odniósł poważnych obrażeń i wrócił już do rezydencji w Sandringham, gdzie następnie został przebadany przez lekarza. Za jego radę książę udał się do Szpitala im. Królowej Elżbiety w King's Lynn we wschodniej Anglii. Po kolejnych badaniach wrócił do królewskiej posiadłości.

Nie trzeba było długo czekać na reację internautów w związku z tymi wydarzeniami, a w sieci bardzo szybko zaroiło się od memów. Oto wybór kilku najśmieszniejszych:

Do I have to do everything myself

W rzeczonym wypadku zostały poszkodowane kobiety jadące drugim pojazdem. Odniosły one jedynie lekkie obrażenia i również zostały przewiezione na krótko do szpitala. Osoba siedząca za kierownicą miała skaleczone kolana, a pasażerka - złamany nadgarstek. 9-miesięczne dziecko, które również jechało tym samochodem, nie odniosło żadnych obrażeń. Kobiety zostały wypisane ze szpitala tego samego dnia.

Co było powodem wypadku? Według tabloidu "The Sun" książę miał powiedzieć policjantom, którzy przybyli na miejsce wypadku, że został oślepiony przez słońce.