Analiza TUC: O ile TAK NAPRAWDĘ wzrosły zarobki w UK między 2016, a 2018?

W przeciągu dwóch ostatnich lat tylko osoby najlepiej zarabiające w Wielkiej Brytanii mogły liczyć na 7.6% wzrostu realnego poziomu wynagrodzenia, kiedy średnia płaca za godzinę pracy w UK poszła w górę o zaledwie... 2 pensy!

Jak wynika z analiz przygotowanego przez Trades Union Congress (Kongres Związków Zawodowych) przeciętne wynagrodzenie rosło najszybciej wśród osób najlepiej zarabiających. Opierając się na danych dostarczonych przez Office for National Statistics (ONS) pracownicy, których zarobki plasują ich na samym szczycie "łańcuch pokarmowego" na rynku, zanotowali wzrost realnego wynagrodzenia na poziomie 7,6%. W ciągu dwóch lat ich przeciętne zarobki wzrosły z 58,73 GBP (w 2016) do 63,18 GBP (w 2018). Jak czytamy na łamach "The Guardian" w tym samym okresie realne przeciętne zarobki pracowników w UK poszło w górę o zaledwie 2 pensy (tylko 0.1%!) - z 12,71 GBP do 12,73 GBP.

Dodajmy, że analizy TUC dotyczą nie tyle poziomu zarobków "na papierze", ale wyliczając realny poziom wynagrodzenia w UK brano pod uwagę między innymi poziom inflacji. Niestety, wnioski centrali związkowej nie są optymistyczne - o ile ci, którzy zarabiają najlepiej zarabiają jeszcze więcej, o tyle ci, którzy zarabiają przeciętnie zarabiają... jeszcze mniej. Po prostu okazuje się, że realnie pieniądze są po prostu mniej warte i mniej można za nie kupić, niż przed kryzysem finansowym.

Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że przepaść między najbogatszymi, a wszystkimi innymi pracownikami, będzie się już tylko powiększać. Premier Boris Johnson zaplanował kolejną obniżkę podatków dla osób o wysokich dochodach, co będzie kosztowało brytyjski Skarb Państwa 9,6 mld funtów rocznie, jak wynika z wyliczeń Institute for Fiscal Studies (IFS).

- Podczas gdy miliony osób borykają się z kryzysem związanym z rosnącymi kosztami utrzymania w Wielkiej Brytanii, ludzie najlepiej zarabiający w ogóle tego nie odczuwają - komentowała sekretarz generalna TUC Frances O`Grady. - Potrzebujemy gospodarki, która działa dla wszystkich, a nie tylko dla najbogatszego 1% zatrudnionych. Obiecana ulga podatkowa Borisa Johnsona dla najlepiej zarabiających tylko pogorszy sytuację. Premier koncentruje się na pomocy swoim bogatym partnerom i darczyńcom, a nie ludziom pracującym.

Przypomnijmy, podczas swojej kampanii BoJo zapowiedział podniesienie zarabiającym 50 tysięcy funtów próg podatkowy do 80 tysięcy. Jak wyliczyli specjaliści z IFS takie zmiany w "income tax" brytyjskich podatków kosztować będą 9 miliardów funtów w skali roku i dzięki nim 4 miliony podatków o najwyższych dochodach zyska. Jak dużo? 10% z górnej części rozkładu dochodów zaoszczędzi 2500 funtów rocznie.