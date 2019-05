Alarm bombowy nad Tamizą. Gdy na miejsce przybyła policja, niewybuch okazał się gigantyczną bombką choinkową

Policja z Tower Hamlets opublikowała zdjęcie rzekomego niewybuchu z czasów II wojny światowej, który rzeka wyrzuciła na brzeg. Po bliższym zbadaniu okazało się jednak, że przyczyną alarmu bombowego była gigantyczna bombka choinkowa.

Z powodu rzekomego niewybuchu z czasów II wojny światowej ogłoszono alarm bombowy, który policja musiała odwołać, gdy „bomba” okazała się tak naprawdę gigantyczną bombką choinkową. Met Police umieściło zdjęcie „niebezpiecznego” obiektu na Twitterze, z następującym komentarzem:

„Oficerowie zostali wezwani do dzielnicy Wapping, aby sprawdzić możliwy niewybuch, który został wyrzucony na brzeg Tamizy. Na szczęście, po bliższej inspekcji, okazało się, że to gigantyczna świąteczna bombka choinkowa”.

W ubiegłym tygodniu w czwartek także w stolicy doszło do alarmu bombowego w związku z odkryciem niewybuchu z czasów II wojny światowej na placu budowy przy starym hotelu Antoinette. Ewakuowano wtedy 1 500 domów oraz część uniwersytetu w południowo-zachodnim Londynie. Studenci z Kingston University London musieli opuścić kampus, gdy policja otoczyła teren.

W wyniku alarmu bombowego ewakuowano także część lokali wyborczych oraz jedną ze szkół Surbiton High School, gdzie akurat trwał egzamin. Operacja potrwała cały dzień i zakończyła się kontrolowaną eksplozją bomby.

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble!