62 proc. Szkotów zagłosowało za pozostaniem w UE. Eksperci zbadali, czy ich stosunek do imigrantów jest lepszy niż w pozostałej części UK

Eksperci instytutu ScotCen Social Research zbadali, czy Szkoci, którzy znaczącą większością zagłosowali w czerwcu 2016 r. za pozostaniem w Unii Europejskiej, są bardziej przychylni imigrantom. Okazało się jednak, że między poparciem dla Wspólnoty, a otwarciem na imigrantów, wcale nie istnieje aż tak bezpośrednia zależność.

Analitycy ScotCen Social Research postanowili zbadać otwartość Szkotów względem imigrantów, ponieważ aż 62 proc. mieszkańców Szkocji poparło w referendum w 2016 r. pozostanie w Unii Europejskiej. Z uwagi natomiast na to, że kwestia imigracji stanowiła jeden z głównych argumentów Brexitowców za opuszczeniem Wspólnoty, to mogłoby się wydawać, że wysokie w Szkocji poparcie dla Unii powinno mieć bezpośrednie przełożenie na pozytywny stosunek Szkotów do mieszkających na Wyspach obywateli UE.

Wbrew jednak oczekiwaniom analityków, badanie wcale nie wykazało prostej zależności pomiędzy otwartością na imigrantów, a poparciem dla Unii Europejskiej. Dwie ankiety, przeprowadzone wśród Szkotów i pozostałych mieszkańców Wielkiej Brytanii z końcem 2017 r. wykazały, że życzliwość mieszkańców UK względem imigrantów wszędzie utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie.

„Znacznie więcej ludzi w Szkocji uważa, że imigracja jest dobra dla gospodarki brytyjskiej (46 proc.), niż że jest ona zła (17%), ale dane te są niemal identyczne w Anglii i Walii (…) Tak samo wyborcy w Szkocji zdecydowanie bardziej przychylają się do zdania, że imigracja wzbogaca brytyjską kulturę (43 proc.), niż że ją zubaża (20 proc.), ale, ponownie, Szkoci nie różnią się pod tym względem znacząco od swoich odpowiedników w Anglii i Walii” - czytamy w raporcie.

Jak dowiedli eksperci ScotCen Social Research poparcie dla imigracji w Wielkiej Brytanii jest mniej więcej takie samo w rozmaitych grupach wiekowych oraz grupach zawodowych. Wszędzie większą niechęć do imigrantów żywią osoby starsze oraz osoby słabiej wykształcone.

Co zatem zdecydowało o tym, że Szkoci znacząco mocniej poparli 2,5 roku temu pozostanie w Unii Europejskiej? Eksperci ScotCen są zgodni co do tego, że języczkiem u wagi nie był w tym wypadku stosunek mieszkańców do imigrantów. Na większe poparcie dla UE w dużym stopniu przełożył się silny związek z lokalnymi ugrupowaniami politycznymi, które akurat w większości opowiedziały się za pozostaniem we Wspólnocie.