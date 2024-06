Praca i finanse 5 Udogodnień dla First Time Buyers w UK

Omawiamy 5 sposobów jak przyśpieszyć realizację marzenia o własnym domu w UK.

Mówi się, że marzenia nie spełniają się, ale że marzenia się spełnia. Jest to bardzo prawdziwe, jeśli przychodzi do marzeń i planowania zakupu własnego domu w UK. Decyzja o zakupie pierwszej nieruchomości, do tego poza ojczyzną, wielu napawa obawami. Proces wydaje się skomplikowany, a już same gromadzenie oszczędności na depozyt wydaje się bardzo dłużyć. Często latami projekt „mój dom” pozostaje jedynie w sferze fantazji. Jak pomóc marzeniom?

Sposób nr 1 – DEPOZYT.

Depozyt, czyli Wasz wkład własny, to dla kredytodawcy nie tylko potwierdzenie, że jesteście godni zaufania i finansowo zdyscyplinowani, ale oznacza także, że mortgage jest obarczony mniejszym ryzykiem. W związku z tym, zasada jest prosta: im wyższy posiadacie depozyt, tym o tańszy kredyt możecie się starać. Najczęściej występujące progi, które mają istotny wpływ na oprocentowanie to 10%, 15%, 20%, 25% i 40%. Dobra wiadomość jest jednak taka, że szereg kredytodawców jest gotowych sfinansować aż 95% ceny zakupu nieruchomości, a więc wystarczy zgromadzić jedynie 5% wkładu własnego.

Sposób nr 2 SHARED OWNERSHIP

Part Buy – Part Rent został stworzony z myślą o tych, których nie stać na kupno nieruchomości w UK na standardowych zasadach. Kupujecie jedynie udział we własności (zwykle od 25% do 75%). Pozostała część należy do housing association (odpowiednik spółdzielni mieszkaniowej), której płacicie miesięczny czynsz. Zakup Waszej części udziałów w mieszkaniu sfinansujecie za pomocą mortgage. Od wysokości udziałów na jakie się zdecydujecie – niższa lub wyższa będzie kwota pieniędzy pożyczanych na ten cel z banku lub Building society. To z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość miesięcznej raty, i wysokość depozytu, jaki będziecie musieli przygotować przed zakupem mieszkania.

Wiele osób podchodzi do tego programu z rezerwą, zwykle z uwagi na ograniczone informacje jakie posiadają na temat tej formy własności. Pamiętajmy, że możecie zwiększyć udział i wykupić pozostałe udziały, aż do 100% i przestać płacić czynsz spółdzielni mieszkaniowej, lub sprzedać swój udział, a środki przeznaczyć na zakup kolejnej nieruchomości. Shared Ownership to nie tylko nowe budownictwo, ale również występuje w formie rynku wtórnego, tzw. Resale.

Dowiedz się więcej. Polski Mortgage Broker w UK

Sposób nr 3 – STAMP DUTY LAND TAX.

Obecne zasady naliczania Stamp Duty Land Tax, zwalniają pierwszo-kupujących z uiszczania opłaty skarbowej przy kupnie nieruchomości o wartości do £ 425,000. Aktualne stawki podatku Stamp Duty znajdują się na stronie rządowej:

https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/residential-property-rates

Sposób nr 4 POLSKI BROKER W UK – MORTGAGE.

Staranie się o mortgage w UK może wydawać się skomplikowane i wiąże się z dużym stresem, ale nie musi. Możecie przecież skorzystać z usług doświadczonego brokera, który zapozna Was z całym procesem i pomoże przejść przez procedurę związaną z aplikacją. Czasami kłopotem może być bariera językowa, ale i to obecnie nie stanowi problemu gdyż coraz więcej jest firm z polskojęzycznymi doradcami.

To co powinniście zrobić zanim podejmiecie współpracę, to upewnić się, że broker ma dostęp do całego rynku, a nie tylko do limitowanego panelu kredytodawców; jakie ma kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu (najbardziej rozpoznawalne to CeMAP).

Większość firm brokerskich w Wielkiej Brytanii za swoje usługi zwykle pobiera stałe, z góry ustalone opłaty.

Sposób nr 5 LIFETIME ISA

Jeżeli spełniacie definicję First time buyer (czyli nigdy wcześniej nie posiadaliście żadnej nieruchomości w UK lub gdziekolwiek indziej na świecie), jesteście w wieku od 18 do 40 lat, nie powinniście zwlekać z założeniem konta oszczędnościowego Lifetime ISA, aby uzyskać rządową, bezzwrotna i nieopodatkowaną dopłatę do depozytu w wysokości 25%.

Każdego roku możesz wpłacić maksymalnie do £4000 i uzyskać bonus w wysokości 25%. O dopłatę można aplikować przy zakupie nieruchomości w UK wartej do £450,000. Rządowa pomoc w programie Lifetime ISA aplikuje przy zakupie nieruchomości na kredyt w standardowym trybie, jak również podczas użycia programów Shared Ownership, czy Right to Buy. Konta Lifetime ISA można otworzyć w większości bankach oraz Building Societies, a spora część z nich oferuje otwarcie rachunku przez internet.

Będziesz musiał zapłacić opłatę za wycofanie środków z Lifetime ISA (obecnie 25%), jeśli przeniesiesz środki do innej ISA lub wypłacisz je przed ukończeniem 60 lat. Może się więc zdarzyć, że otrzymasz mniej, niż wpłaciłeś na Lrachunek ifetime ISA.

Decydując się na oszczędzanie w Lifetime ISA zamiast na uczestnictwo w automatycznym programie emerytalnym, zakładowym programie emerytalnym lub indywidualnym programie emerytalnym:

(i) możesz stracić dodatkowe wpłaty od swojego pracodawcy (jeśli takie istnieją);

(ii) Twoje obecne i przyszłe uprawnienia do świadczeń socjalnych zależnych od dochodu (jeśli takie istnieją) mogą ulec zmianie.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

Sponsor artykułu:

Dane aktualne na dzień publikacji.

Polub nas na FACEBOOKU >> Polski Mortgage Broker w UK

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed podjęciem lub zaakceptowaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie własnych wymagań i ogólnych warunków kredytu.