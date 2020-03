45 proc. zarażonych koronawirusem „nie ma żadnych objawów lub słabe objawy” – pokazują najnowsze dane

Prawie połowa osób, u których stwierdzono koronawirusa we Włoszech, „nie wykazywali żadnych lub mieli słabe objawy” choroby, wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez włoski Krajowy Instytut Zdrowia.

Dane Krajowego Instytutu Zdrowia we Włoszech dowodzą, że jedna na dziesięć osób zarażonych koronawirusem nie ma żadnych objawów choroby. Z kolei 22 proc. zachorowań odnotowano u ludzi w wieku od 19 do 50 lat.

Silvio Brusaferro, szef Krajowego Instytutu Zdrowia ostrzegł młodych ludzi we Włoszech, aby stosowali się do oficjalnych zaleceń zdrowotnych.

Polecane: „Właśnie kończy się moja kwarantanna domowa…” - 28-letnia Polka obnaża poziom przygotowania polskiej służby zdrowia na epidemię koronawirusa

Z kolei dr Muge Cevik z University of St Andrews napisał na Twitterze, że najnowsze dane pokazują, iż koronawirus wcale „nie jest chorobą ludzi starszych”. „Dotyczy to każdej grupy wiekowej. Zwłaszcza ci, którzy czują się dobrze lub mają słabe objawy, przyczyniają się najbardziej do rozprzestrzeniania infekcji” - dodał.

Od niedzieli liczba ofiar śmiertelnych we Włoszech wzrosła o prawie 100 do 463, a całkowita liczba osób zarażonych wyniosła 9 172. Dane te sprawiły, że Włochy stały się drugim miastem na świecie najbardziej dotkniętym koronawirusem.

Premier Giuseppe Conte poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że od wtorku całe Włochy zostaną zamknięte, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Skrytykował on także młodych ludzi, którzy spotykają się w nocy na większych zgromadzeniach, mimo zagrożenia dotyczącego zdrowia publicznego.

- To nocne życie… Nie możemy już na to pozwalać – powiedział premier.

Niektórzy lekarze we Włoszech porównują obecną sytuację związaną z koronawirusem do czasu wojny, gdyż, ze względu na zbyt dużą liczbę chorych, zmuszeni są decydować o tym, którym pacjentom przydzielić łóżka w szpitalach.

Dr Massimo Galli, szef szpitala w Mediolanie, powiedział:

- Niestety to dopiero początek.

Przeczytaj też: „Dość tej histerii” – apeluje kobieta zakażona koronawirusem. Twierdzi, że objawem choroby jest tylko ból gardła i głowy