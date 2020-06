43-letni Niemiec mógł nie tylko porwać Madeleine McCann, ale także 5-letnią Ingę Gehricke. Policja wznowiła kolejne śledztwo

Podejrzany o porwanie Madeleine McCann 43-letni Christian Brueckner mógł – zdaniem śledczych – porwać także 5-letnią Ingę Gehricke, która zniknęła w maju 2015 roku na rodzinnym grillowaniu w lesie.

Christian Brueckner przez 25 lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, a teraz odsiaduje wyrok za gwałt na 75-letniej Amerykance i jest podejrzany o porwanie 3-letniej Madeleine McCann. Śledczy rozpoczęli także dochodzenie mające na celu ustalić, czy 43-letni Niemiec jest zamieszany także w zaginięcie 5-letniej Ingi Gehricke.

Zaginięcie Ingi Gehricke

5-letnia Inga Gehricke zaginęła 2 maja w roku 2015 w lesie niedaleko miasta Stendal. Została zabrana tam wraz z rodzeństwem przez rodziców do przyjaciół mieszkających w diakonii położonej w samym środku lasu, w którym znajduje się także wiele placów zabaw dla dzieci.

Inga Gehricke porwana w maju 2015 roku

W momencie, gdy przyjaciele wraz z rodziną Ingi przygotowywali się do grillowania, dzieci poprosiły o to, aby mogły pozbierać chrust w lesie. Otrzymały na to zgodę, ale pod warunkiem, że nie będą się oddalać ani od siebie, ani od miejsca, gdzie są rodzice.

Gdy dzieci wróciły z chrustem, Ingi już z nimi nie było. Wtedy rozpoczęło się szukanie dziewczynki, w które po paru godzinach zaangażowała się także policja. Po paru dniach w poszukiwaniach 5-letniej dziewczynki bierze już udział ponad tysiąc osób i sześćdziesiąt wyszkolonych psów. Dopiero w odległości 50 km od miejsca zaginięcia, niedaleko autostrady wyczuwają ślad dziewczynki. Wtedy śledczy wiedzą już, że dziewczynka została porwana, jednak nie trafiają na żaden kolejny jej ślad.

Brueckner powiązany z zaginięciem Ingi

43-letni Niemiec został niedawno powiązany z zaginięciem Madleine McCann, a śledczy nie wykluczają, że ma on także udział w zniknięciu Ingi Gehricke, gdyż w czasie zaginięcia dziewczynki mieszkał on w tym samym rejonie.

Mimo 5 lat poszukiwań i nagrody w wysokości 25 000 euro Inga nie została znaleziona. W piątek poinformowano o wznowieniu śledztwa w tej sprawie. Gazeta Volksstimme podała, że mieszkał, a następnie porzucił nieruchomość w Neuwegersleben - odległej około 57 mil od miejsca zniknięcia Ingi. Co więcej, okazało się, że 43-latek nie ma także alibi na czas, w którym zniknęła dziewczynka.

Niemiec głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine

Christian Brueckner jest obecnie głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine McCann, gdyż w chwili jej zniknięcia przebywał on w okolicy Praia da Luz. Wiadomo również, że w roku 2007 przebywał on na wybrzeżu Algarve, gdzie pracował w cateringu i włamywał się do domów wakacyjnych, a także handlował narkotykami. Policja ustaliła także na podstawy rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez podejrzanego, że w momencie zniknięcia Madeleine, Brueckner znajdował się w okolicy.

