4 udogodnienia dla kupujących pierwszą nieruchomość w UK – First Time Buyers

Zakup domu w Wielkiej Brytanii, szczególnie po raz pierwszy, wielu z nas może napawać obawami. Decyzje, które podejmiemy po drodze mogą nas sporo kosztować lub pomóc zaoszczędzić wiele tysięcy funtów. A jednak to właśnie tzw. First time buyers są obecnie w szczególnie uprzywilejowanej pozycji i mogą liczyć na spore udogodnienia przy zakupie nieruchomości w UK.



Po pierwsze DEPOZYT



Aby ubiegać się o mortgage w tej chwili musimy zgromadzić oszczędności w minimalnej wysokości 5% wartości nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że depozyt świadczy nie tylko o tym, że jesteśmy godni zaufania i finansowo zdyscyplinowani, ale oznacza także, że kredyt hipoteczny jest obarczony mniejszym ryzykiem dla kredytodawcy. W związku z tym, zasada jest prosta: im wyższy posiadamy depozyt, tym o tańszy kredyt możemy się starać. Najczęściej występujące progi, które mają istotny wpływ na oprocentowanie to 10%, 15%, 20%, 25% i 40%.

Jeżeli jesteśmy właśnie w trakcie gromadzenia środków na depozyt i spełniamy definicję First time buyer (czyli nigdy wcześniej nie posiadaliśmy żadnej nieruchomości w UK lub gdziekolwiek indziej na świecie), niezwłocznie powinniśmy rozważyć założenie konta oszczędnościowego Lifetime ISA (LISA), aby uzyskać rządową, bezzwrotną i nieopodatkowaną dopłatę do depozytu w wysokości 25%.

Po drugie STAMP DUTY LAND TAX



Koniec listopada przyniósł bardzo dobre wieści dla osób planujących zakup pierwszej nieruchomości w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 22 listopada 2017 Brytyjski Minister Finansów Philip Hammond ogłosił natychmiastową obniżkę podatku Stamp Duty. Zwolnieni z opłat będą First time buyers kupujący nieruchomości o wartości do £300,000. Dotyczy to także pierwszych £300,000 za nieruchomość o wartości do £500,000. Przypomnijmy, że przed 22 listopada 2017, kupujący nieruchomość wartą £300,000 musieli odprowadzić podatek w wysokości £5000.



Poznaj swoją zdolność kredytową (Mortgage affordability) >>

Po trzecie SHARED OWNERSHIP i HELP TO BUY EQUITY LOAN.



Program SHARED OWNERSHIP, inaczej nazywany też Part Buy - Part Rent został zaprojektowany dla osób, których nie stać na kupno nieruchomości w UK na standardowych zasadach. Oferuje on kupno jedynie części udziału we własności (zwykle od 25% do 75%). Pozostała część należy do spółdzielni mieszkaniowej, której płacimy miesięczny czynsz. Mieszkania objęte programem to zwykle nowo wybudowane nieruchomości, chociaż można również kupić je z rynku wtórnego. Zakup naszej części mieszkania będziemy musieli sfinansować zazwyczaj przez zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Od wysokości udziałów na jakie się zdecydujemy – niższa lub wyższa będzie kwota pieniędzy pożyczanych na ten cel z banku. To, z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość miesięcznej raty, i wysokość depozytu, jaki będziemy musieli przygotować przed zakupem mieszkania. Niezależnie od tego, zwykle miesięczne koszty spłaty kredytu hipotecznego i czynszu są niższe od kosztów ponoszonych na nieruchomość kupioną z otwartego rynku, bądź podobną nieruchomość wynajmowaną.

Nawet jeśli nie przekonuje nas Shared Ownership, warto rozważyć kupno przy udziale programu HELP TO BUY – EQUITY LOAN. System ten ma na celu pomóc First time buyers, którzy dysponują min 5% depozytem, zakupić ich pierwszą nieruchomość w UK. Warunkiem jest aby była to nieruchomość w nowym budownictwie. Rząd pożyczy nam do 20% nieruchomości (nieoprocentowanej w ciągu pierwszych 5 lat) o wartości max £150,000. To znacznie obniża koszty miesięczne w ciągu tego okresu i daje nam dostęp do tańszych produktów hipotecznych, ponieważ wystarczy wsiąść kredyt tylko na 75% wartości nieruchomości.

Rządowe 20% wartości będziemy musieli spłacić w momencie nie później niż 25 lat lub przy sprzedaży nieruchomości w zależności co nastąpi wcześniej. Rząd zajmie 20% ceny sprzedaży. Istnieje również program London Help To Buy. Zakłada on, że rząd może pożyczyć do 40% wartości nieruchomości wartej max £600,000 kupionej w granicach Greater London.

Polski Mortgage Broker w UK >>

Po czwarte KREDYT HIPOTECZNY W UK - MORTGAGE



Staranie się o mortgage w UK (który często jest naszym największym życiowym zobowiązaniem finansowym), może wydawać się skomplikowane i wiąże się z dużym stresem, ale nie musi. Możemy przecież skorzystać z usług doświadczonego brokera, który zapozna nas z całym procesem i pomoże przejść przez procedurę związaną z aplikacją. Kim jest broker w UK? To wykwalifikowany doradca specjalizujący się w kredytach hipotecznych, którego zadaniem jest znalezienie i dopasowanie kredytu najlepszego dla nas tzn. dobranego do naszych potrzeb i planów oraz z możliwie najlepszym oprocentowaniem.



Aktualnie ponad 70% kredytów hipotecznych w UK jest przygotowywanych za pośrednictwem brokerów, a co raz mniej osób decyduje się robić to bezpośrednio w banku.



Obecnie na rynku mamy dostęp do jednych z najniżej oprocentowanych ofert kredytów, więc warto skorzystać z usług specjalisty, które pomoże nam ich właściwej selekcji.



To co powinniśmy zrobić zanim podejmiemy współpracę, to upewnić się, że broker ma dostęp do ofert z całego rynku (Whole of market), a nie tylko do restrykcyjnego panelu kredytodawców, jakie ma kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu

(najbardziej rozpoznawalne to CeMAP) i czy jego praca jest regulowana przez organ nadzoru usług finansowych w UK (Financial Conduct Authority).

Większość firm brokerskich w Wielkiej Brytanii za swoje usługi zwykle pobiera stałe, z góry ustalone opłaty. Niektórzy, uzależniają ich wysokość od wielkości kredytu, co może być dla nas niekorzystne.



Znalezienie firmy, która w swojej ofercie posiada doradztwo kredytowe i spełnia powyższe kryteria nie jest zbyt trudne w Wielkiej Brytanii, ale dla Polaków problemem może być język. Jeśli planujesz kupno swojej pierwszej nieruchomości w UK, prawdopodobnie masz powody do radości bo okoliczności, w których się na to zdecydowałeś dawno nie były tak sprzyjające.



Dzięki pomocy polsko-języcznego brokera w UK, firmie Prestige Financial Advisers (prestigefs.co.uk), możesz otrzymać wstępną bezpłatną i niezobowiązującą konsultacje, aby poznać swoje możliwości kredytowe. W przypadku podjęcia współpracy, ich standardowa opłata dla First Time Buyers wynosi jedynie £299.

Firma posiada długoletnie doświadczenie na brytyjskim rynku i spełnia wszystkie powyższe kryteria.





Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed podjęciem lub zaakceptowaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie własnych wymagań i ogólnych warunków kredytu.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.