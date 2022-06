35 proc. pracowników w UK zmienia pracę, aby otrzymać większe wynagrodzenie

Ponad 6,5 miliona brytyjskich pracowników przewiduje, że zrezygnuje z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 35 proc. przeniesie się gdzie indziej, aby uzyskać lepsze wynagrodzenie i świadczenia, wynika z badania przeprowadzonego przez Chartered Insitute of Personnel Development (CIPD).

Tegoroczny indeks CIPD dotyczący dobrej pracy, który bazował na badaniu jakości pracy w siedmiu różnych wymiarach i objął ponad 6000 pracowników w Wielkiej Brytanii, wykazał, że płace i świadczenia, umowy o pracę, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, charakter pracy, relacje w pracy, zdrowie i dobre samopoczucie wpływają na zamiary pracowników dotyczące rezygnacji ze stanowiska.

Zmiana pracy

Badanie wykazało, że co piąty pracownik (20 proc.) stwierdził, iż prawdopodobnie zrezygnuje z obecnej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, z kolei w 2021 roku takie deklaracje miało mniej, bo 16 proc. badanych.

Spośród osób, które chcą zrezygnować z pracy, 27 proc. chciałoby zwiększyć zadowolenie z pracy, 24 proc. szuka lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a 23 proc. chce wykonywać inny rodzaj pracy.

Zadowolenie z zarobków

21 proc. osób pytanych o to, dlaczego opuściło swoją ostatnią pracę, przyznało, że powodem było niezadowolenie z kierownictwa. Co ciekawe, tylko 39 proc. osób zarabiających do 20 000 funtów rocznie twierdzi, że ich praca daje dobre możliwości rozwoju umiejętności, w porównaniu z 72 proc. osób zarabiających co najmniej 60 000 funtów rocznie.

Tylko 25 proc. osób o niższych dochodach przyznało, że ich praca daje dobre perspektywy rozwoju zawodowego, w przeciwieństwie do 51 proc. osób lepiej zarabiających.

Melanie Green, doradca ds. badań CIPD powiedziała:

- Chociaż wynagrodzenie jest głównym motywatorem zmiany pracy, istnieje wiele powodów, dla których ludzie zmieniają miejsca pracy, a także liczne bariery uniemożliwiające ludziom odejście.

