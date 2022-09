29 osób zmarło z powodu błędnie wypisanych recept przez NHS

Z powodu błędnie wypisanych recept na leki tysiące osób zostało poszkodowanych, a 29 straciło swoje życie. Lekarze NHS przepisywali złe leki lub w niewłaściwych dawkach. Zdarzały się też przypadki nie podania pacjentowi odpowiedniego preparatu na czas.

Według oficjalnych zapisów zawartych systemie NRLS w minionym roku na terenie UK działało 219 trustów NHS, a w 105 z nich popełniono błędy. W 98 trustach odnotowało wzrost liczby błędów w zakresie wystawianych recept w 2021. Większość z nich została zarejestrowana jako pomyłki, które nie zaszkodziły pacjentom. Warto jednak zaznaczyć, że w skali całego kraju ilość tego typu "wpadek" National Health Service zmniejszyła się z prawie 45 tysięcy (dokładnie 44 928) w 2022 do ponad 43 tysięcy (43 452). Niemniej, błędy w przepisanym dawkowaniu czy wystawienie recepty na zły preparat miało przyczynić się do kilkudziesięciu zgonów. Jak podaje tabloid "The Sun" ponad 5000 z tych przypadków spowodowało niski poziom szkód dla pacjenta, ale wymagał on leczenia. 150 przypadków spowodowało średni stopień szkód, a 49 - poważny stopień szkód.

Liczba zgonów w wyniku pomyłki przy wystawianiu recepty przez lekarza NHS wynosi 29. Wśród pacjentów, którzy zmarli była kobieta w ciąży. Umarła po zażyciu niewłaściwej dawki leków.

Ile osób w UK ucierpiało z powodu źle wypisanych recept?

"Istnieją wyraźne wady w stosowanych obecnych metodach przepisywania recept. NHS przyznał, że prawie jeden na sześć trustów wciąż nie ma w pełni finansowanego planu wprowadzenia systemu elektronicznych recept. Oznacza, że ​​nadal częściowo polega się w nich na ręcznie wypisywanych receptach" - komentował dla "The Sun" Jonathan White, dyrektor ds. prawnych w National Accident Helpline. "To sprawia, że ​​recepty są bardziej podatne na ludzkie błędy".

"W przypadku bardziej wrażliwych pacjentów, którzy są w podeszłym wieku lub przebywają w domach opieki, potrzeba ta jest jeszcze większa, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że tacy pacjenci będą w stanie samodzielnie sprawdzić swoje recepty. Najważniejsze jest więc, aby NHS zmniejszyło ryzyko błędów po swojej stronie" - podsumowywał White.

Oficjalne dane NHS wskazują na 43 tysiące błędy tego typu

Do tych statystyk w oficjalnym komunikacie odniosło się NHS. Przedstawiciel brytyjskiego systemu ochrony zdrowia zapewniał, iż bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze, a pomyłki przy wypisywaniu recept są "rzadkie", szczególnie jeśli porównać je ze ogromną liczbą osób, które każdego roku leczone są w szpitalach na Wyspie. "Konieczne jest szybkie zgłaszanie wszelkich błędów i podejmowanie działań, aby zapobiec takim błędom w przyszłości" - czytamy.

Dodajmy, iż NHS zainwestowało 75 milionów funtów w elektroniczne systemy wystawiania recept, które mogą zmniejszyć błędy w wystawianiu recept o prawie jedną trzecią.

