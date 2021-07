27-letnia kobieta została zabita przez samolot podczas koszenia trawy

fot. Creative Commons

W poniedziałek 27-letnia kobieta kosząca trawę na terenie lotniska, została uderzona przez samolot treningowy podchodzący do lądowania. Po przewiezieniu do szpitala, kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Pilot także trafił do szpitala, jednak ze względu na szok psychiczny.

Dnia, w którym doszło do tragicznego wypadku, pogoda była korzystna, a widoczność bardzo dobra, a służby pracujące nad wyjaśnieniem okoliczności tragicznego zdarzenia, poinformowały, że śledztwo może potrwać nawet parę miesięcy.

Kobieta została zabita przez samolot podczas koszenia trawy

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Kanadzie na terenie lotniska Saint-Esprit oddalonego o 35 mil na północ od Montrealu, gdy 27-letnia kobieta kosiła trawę kosiarką samojezdną. Wtedy też została uderzona przez podchodzący do lądowania samolot treningowy Nanchang CJ-6.

Marc Tessier z policji powiedział CNN:

- Wiemy, że kobieta znajdowała się na samojezdnej kosiarce i kosiła trawę, wtedy samolot podchodzący do lądowania uderzył ją.

Kobieta pracowała dla firmy mającej pod opieką lotnisko i natychmiast po wypadku została zabrana do szpitala, tam jednak zmarła. Pilot nie odniósł żadnych fizycznych obrażeń, ale także został zabrany do szpitala w ciężkim szoku.

Widoczność była bardzo dobra

Mężczyzna mieszkający w pobliżu lotniska powiedział:

- Gdy słyszysz o tym, że kogoś uderzył piorun, to nie możesz w to uwierzyć, a tym bardziej przez lądujący samolot.

Samolot, który uderzył kobietę, to wyprodukowany w Chinach Nanchang CJ-6 i na jego skrzydle widać uszkodzenia, co dowodzi tego, że właśnie skrzydłem uderzył 27-latkę. Według opinii Transportation Safety Board of Canada (TSB) widoczność dnia, w którym doszło do wypadku, była bardzo dobra.

Prowadzący śledztwo Simon St-Pierre powiedział:

- Zamierzamy zbadać, jak doszło do wypadku i obecnie gromadzimy informacje, które pomogą nam zrozumieć, co się stało. Jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków i będziemy potrzebować czasu na zebranie dowodów i ich analizę.