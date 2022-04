23-lenia Brytyjka zmarła po spożyciu cukierka z marihuaną. Policja apeluje do mieszkańców Londynu o ostrożność

Fot. Getty

23-letnia kobieta zmarła we wschodnim Londynie po zjedzeniu cukierka z marihuaną. Jej 21-letnia koleżanka trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zatrucia, ale przeżyła.

Do tragedii doszło kilka dni temu w Ilford, w dzielnicy Londynu położonej w północno-wschodniej gminie London Borough of Redbridge. 23-letnia Brytyjka zamówiła u dilera coś na kształt żelków z marihuaną, które następnie spożyła wraz ze swoją 21-letnia koleżanką. Kobiety niemal natychmiast źle się poczuły i trafiły do szpitala. Niestety, 23-latka zmarła w zeszłą sobotę.

21-letnia Brytyjka została poddana procesowi odtruwania organizmu i szczęśliwie opuściła już szpital. Teraz śledczy poczekają na wyniki specjalnej sekcji zwłok 23-latki i postarają się prześledzić, kto wyprodukował i dostarczył młodym kobietom zabójczy produkt. Funkcjonariusze nie wykluczają, że przypadek zatrucia w Ilford będzie można połączyć ze sprawą kobiety z London Borough of Tower Hamlets, która została hospitalizowana na początku marca po zjedzeniu słodyczy zawierających konopie indyjskie.

Policja ostrzega przed przyjmowaniem narkotyków

Po śmierci 23-letniej Brytyjki Met Police ponownie wystosowała apel do londyńczyków, by nie sięgali po zakazane, a przez to i często niebezpieczne substancje. - Ostrzegam przed braniem jakichkolwiek nielegalnych substancji, w tym pakowanych w postaci słodyczy z marihuaną. Nie kupujcie ani nie spożywajcie tych produktów. Są nielegalne, a ze względu na opakowanie przyjazne dzieciom mogą też stwarzać ryzyko przypadkowej konsumpcji” - zaapelował główny nadinspektor Stuart Bell z Met East Area BCU. I dodał: - Dilerzy narkotyków szkodzą społecznościom i zagrażają bezpieczeństwu jednostek. Podejmiemy aktywne działania, by znaleźć osoby zaangażowane w tę działalność, jak również osoby, które są w posiadaniu tych substancji.