Prawie jedna piąta mieszkańców UK posiada kryptowaluty. W ostatnim roku zainteresowanie alternatywnymi środkami płatniczymi wzrosło gigantycznie

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że obecnie prawie jeden na pięciu mieszkańców Wielkiej Brytanii jest posiadaczem jakiegoś rodzaju kryptowaluty. Ponad połowa osób, które zainwestowały w te alternatywne środki płatnicze, zwróciła się w kierunku kryptowalut w ciągu ostatniego roku.

Ankieta przeprowadzona przez platformę handlową Gemini wśród 2300 mieszkańców Wielkiej Brytanii wykazała, że 18 proc. badanych zainwestowała już w kryptowaluty. Blisko połowa posiadaczy tych alternatywnych środków płatniczych dodała jednocześnie, że kryptowaluty po raz pierwszy w życiu kupiła dopiero w zeszłym roku. Dane zebrane przez Financial Conduct Authority (FCA) wskazują, że w zeszłym roku kryptowaluty posiadało na Wyspach jedynie od 3,9 proc. do 4,4 proc. Brytyjczyków. Tymczasem obecnie 45 proc. posiadaczy kryptowalut to osoby, które zakupiły je w ciągu ostatniego roku. Zbiegło się to w czasie ze swoistym rajdem alternatywnych środków płatniczych na rynku, jako że Bitcoin osiągnął w listopadzie zeszłego roku najwyższą w historii wartość powyżej 68 000 dolarów.

Kryptowaluty – rok 2021 był przełomowy?

Eksperci mówią wprost, że rok 2021 był dla kryptowalut iście przełomowy. - 2021 rok był przełomowy, jeśli chodzi o kwestię własności kryptowalut w Wielkiej Brytanii. Zaufanie do kryptowalut i wiedza na ich temat dramatycznie wzrosły – powiedział szef Gemini Blair Halliday.

Firma Gemini przeprowadziła także badanie wśród 30 000 osób dorosłych z 20 państw na całym świecie. Wyniki ankiety pokazały, że 41 proc. obecnych właścicieli kryptowalut kupiło je po raz pierwszy także w 2021 r. Aż 41 proc. respondentów stwierdziło, że są „ciekawi kryptowalut”. I, co interesujące, wśród tych właśnie „ciekawych” osób, aż 47 proc. stanowiły kobiety. Co nie zmienia faktu, że wciąż tylko jedna trzecia obecnych właścicieli kryptowalut w Stanach Zjednoczonych i Europie to kobiety.