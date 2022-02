21 marca w Szkocji zostaną zniesione wszystkie restrykcje covidowe

Nicola Sturgeon oficjalnie potwierdziła, że za cztery tygodnie usunięte zostaną wszystkie restrykcje covidowe w Szkocji. Od dnia 21 marca 2022 roku zniesiony zostanie obowiązek zakrywania twarzy i zlikwidowane zostaną certyfikaty szczepionkowe.

Pierwsza minister Szkocji ogłosiła, iż coraz mniej dotkliwe skutki zdrowotne i społeczne pandemii koronawirusa uzasadniają decyzje o stopniowym znoszeniu obostrzeń covidowych. Jak deklarowała, będzie się to działo stopniowo i zostanie rozłożone na cztery najbliższe tygodnie. Najwcześniej, bo już 28 lutego, przestaną obowiązywać certyfikaty szczepionkowe, które były wymagane do wejścia na imprezy masowe z określoną liczbą osób oraz do klubów nocnych. Z kolei 21 marca, o ile obędzie się bez nowego wzrostu liczby infekcji, zniesione zostaną przepisy związane z noszeniem maseczek w pojazdach transportu publicznego i w sklepach. Szkockie władze będą jednak zachęcać ludzi do dobrowolnego zakrywania swoich twarzy w niektórych miejscach publicznych.

Szkockie władze zapowiadają zniesienie restrykcji covidowych

Warto jednak dodać, że ​​Szkocja, w przeciwieństwie do Anglii, utrzyma zalecenia, aby osoby zakażone koronawirusem izolowały się od siebie. Nicola Sturgeon zaznaczyła, iż dla osób zmagających się z Covid-19 nieodpowiedzialne byłoby robienie zakupów lub chodzenie do pracy. "Warto podkreślić, że izolacja w przypadku pozytywnego wyniku wysoce zakaźnego wirusa – i dalsze śledzenie jego rozprzestrzeniania się – pozostaje jednym z najbardziej podstawowych środków ochrony zdrowia publicznego, jakie mamy do dyspozycji" - deklarowała.

Pierwsza minister jest także głęboko zaniepokojona planami rządu Wielkiej Brytanii, aby zaprzestać finansowania bezpłatnych testów na Covid-19 dla całej populacji. Zmiany te mają wejść w życie w Anglii już w kwietniu. Czy w Szkocji testowanie pozostanie nadal darmowe? Tego jeszcze nie wiadomo. Premier Boris Johnson zadeklarował, iż jeśli Szkocja chce nadal "sponsorować" testy na koronawirusa na dotychczasowych zasadach, to lokalny rząd sam będzie musiał ponieść tego koszty.

Czy testy na obecność koronawirusa pozostaną darmowe?

Dodajmy, że według nowego systemy oceny zagrożenia koronawirusem używanego przez szkocki rząd, obecne stopień za zagrożenia określany jest jako średni. W chwili obecnej na północy Wyspy wykrywa się około 5-6 tys. przypadków zakażeń w skali dnia. To około trzy razy mniej niż na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022, gdy odnotowano szczytową falę zakażeń Omikronem.