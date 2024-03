Praca i finanse 150 000 wniosków wizowych. Powód – rychłe podwyższenie progu zarobków

Na kilka tygodni przed zmianą w prawie imigracyjnym, zwiększającą próg zarobków uprawniający do wjazdu do UK w ramach programu Skilled Worker Visa, Home Office zalało 150 000 wniosków o wydanie wizy. W połowie kwietnia wejdą też w życie zmiany dotyczące łączenia rodzin.

Rząd walczy ze zbyt wysoką imigracją do UK

Rząd torysów podjął się prawdopodobnie ostatniej w swojej kadencji i nieco desperackiej próby ograniczenia salda migracji. Od 4 kwietnia tego roku w życie wejdą przepisy dotyczące podwyższenia progu zarobków dla imigrantów starających się o przyznanie wizy w ramach programu Skilled Worker Visa. Dotychczas próg dla wykwalifikowanych imigrantów wynosił 26 200 funtów, ale już za kilka tygodni wzrośnie on do 38 700 funtów. Tydzień później podwyższone zostaną także progi zarobków zezwalających imigrantom na ściągnięcie na Wyspy rodziny. Obecnie próg ten wynosi 18 600 funtów rocznie. Ale już od 11 kwietnia wzrośnie on do 29 000 funtów rocznie. A to jeszcze nie koniec. W najbliższej przyszłości próg zarobków zezwalających na sprowadzenie rodziny w ramach wizy rodzinnej ma wzrosnąć do 34 500 funtów, a w 2025 r. – do 38 700 funtów rocznie.

Zmiany w prawie imigracyjnym sprawiły, że Home Office, na kilka tygodni przed ich wejściem w życie, zalała fala wniosków o przyznanie wiz. Zarówno dla pracowników wykwalifikowanych, jaki wiz rodzinnych. Już teraz urzędnicy mają do rozpatrzenia 150 000 takich nowych wniosków.

Ograniczenie imigracji będzie miało dwojakie konsekwencje

Rząd zaznacza, że wprowadzane obecnie, zdecydowane posunięcia, mają na celu ograniczenie salda migracji. Salda, które, pomimo wyjścia z Unii Europejskiej, wcale się nie zmniejszyło. Tylko w 2022 r. migracja netto do Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordową liczbę 745 000. I choć gros nowych imigrantów stanowili uchodźcy z Ukrainy i Hongkongu, to i tak problem migracji nie został przez torysów odpowiednio rozwiązany.

Organizacje pracodawców i organizacje charytatywne ostrzegają jednak, że zmniejszenie salda migracji w sposób znaczący może się odbić na rynku pracy w UK. – Znaczny wzrost kosztów wiz i restrykcyjne przepisy imigracyjne w ogóle nie pomogą nam w osiągnięciu naszych wspólnych ambicji w zakresie badań i rozwoju w UK. Przyniosą one efekt całkowicie przeciwny do zamierzonego w stosunku do ambicji rządu Wielkiej Brytanii, by stać się super potęgą w dziedzinie nauki i technologii. Jeśli chcemy mieć najlepsze programy naukowe, to potrzebujemy najlepszych talentów, jakie świat ma do zaoferowania – żali się dr Daniel Rathbone, tymczasowy CEO the Campaign for Science and Engineering.

