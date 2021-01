1 na 8 pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19 umiera w ciągu 140 dni po wyjściu ze szpitala

Według badań około jedna trzecia osób, które mają za sobą ciężki przebieg Covid-19 w przeciągu pięciu miesięcy cierpi z powodu powikłań po infekcji. Z tej grupy jedna na osiem osób umiera.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Leicester oraz statystyków z Office for National Statistics koronawirusa ma niszczycielki i długoterminowy wpływ na organizm człowieka. Przeprowadzono analizę sytuacji 47 780 osób, które zachorowały podczas "pierwszej fali" zachorowań na koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Przebieg ich choroby był na tyle ciężki, że konieczna była hospitalizacja. Po wyjściu ze szpitala w przeciągu kolejnych 140 dni od wypisania w przypadku aż 29,4% potrzebna była ponowna hospitalizacja. Z całej tej grupy prawie 50 tysięcy osób 12,3% zmarło (a więc jedna osoba na osiem).

Alarmujące wyniki badań University of Leicester i ONS

Powodem "powrotów" do szpitali osób, które przechorowały w sposób ciężki Covid-19 są powikłania, w tym problemy z sercem, cukrzycą oraz przewlekłymi chorobami wątroby i nerek. Osoby, które przeżyły infekcję były później trzy i pół razy bardziej narażone na ponowne przyjęcie do szpitala i śmierć w porównaniu z innymi schorzeniami.

Jak widać po danych dotyczących śmiertelności są to schorzenia bardzo poważne. Badanie brytyjskich naukowców nie zostało jeszcze zrecenzowane, ale wszystko wskazuje na to, że bilans ofiar epidemii koronawirusa na Wyspach okaże się z tego powodu jeszcze wyższy...

Co w tej sytuacji zrobi NHS?

"Ludzie wracają do domu, odczuwają długotrwałe skutki Covid-19, wracają do szpitala i umierają. Prawie 30 proc. osób musiało być ponownie hospitalizowanych. To bardzo dużo" - zwraca uwagę w wywiadzie dla "The Telegraph" autor badania, prof. Kamlesh Khunti z Leicester University. Zdaniem naukowca konieczne jest wprowadzenie przez NHS systemu, który monitorowałby stan zdrowia osób, które wychodzą ze szpitali po przejściu Covid-19.

Zdaniem profesora Khuntiego można próbować chronić byłych pacjentów szpitalnych podając im leki ochronne (wymienia statyny i aspirynę), aby przeciwdziałać potencjalnych powikłaniom. Potrzeba jednak więcej danych i więcej badań, aby móc w tej sytuacji rekomendować konkretne zalecenia. "Nie wiemy czy dzieje się to dlatego, że Covid-19 niszczy typ komórek, które wytwarzają insulinę, ale widzimy zaskakująco dużo nowych diagnoz cukrzycy" - podsumowuje profesor Khunti.

