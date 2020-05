1 000 000 000 szczepionek już we wrześniu w Wielkiej Brytanii? Firma farmaceutyczna jest gotowa do masowej produkcji, choć badania wciąż trwają

Znana firma farmaceutyczna już jest gotowa do masowej produkcji i negocjuje umowy na rozprowadzanie antidotum.

Nowa szczepionka na COVID-19 może być dostępna w UK już we wrześniu.

Już we wrześnie do brytyjskich pacjentów może trafić MILIARD szczepionek przeciw koronawirusowi. Znana firma farmaceutyczna zapewnia gotowość do produkcji - mimo że szczepionka wciąż nie została opracowana przez naukowców…

Firma farmaceutyczna AstraZeneca ogłosiła, że jest w stanie wyprodukować miliard dawek potencjalnej szczepionki na koronawirusa, która jest aktualnie wciąż w fazie opracowywania na Oxford University. Firma twierdzi, że będzie mogła udostępnić szczepionki już we wrześniu. Gigant rynku lekowego poinformował także, że już zamówił 400 MILIONÓW dawek szczepionki, nad którą pracują brytyjscy naukowcy. AstraZeneca zamierza wynegocjować umowy, między innymi zagraniczne, pozwalające jej na „zapewnienie dostawy szczepionki na całym świecie”.

Potencjalna szczepionka na koronawirusa wciąż nie została do końca opracowana. Jak na razie poinformowano, że wyniki jednego z pierwszych etapów badań klinicznych, prowadzonych w południowej Anglii, zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Jeśli wyniki będą pozytywne, wtedy dopiero będzie można przejść do kolejnego etapu testowania - tym razem w większej ilości krajów.

Pascal Soriot, dyrektor generalny AstraZeneca, powiedział na łamach „Sky News”: „Musimy wspólnie pokonać wirusa, w przeciwnym razie będzie on nadal wyrządzał ogromne osobiste cierpienia i pozostawi długotrwałe blizny na gospodarcze i społeczeństwie w każdym kraju na świecie”.

