"Zrobił to celowo" - relacje świadków z porannego "ataku" w Westminsterze

Sąd Old Bailey uznał 26-letniego Lewisa Ludlowa winnego planowaniu zamachu terrorystycznego. Po przejściu na islam 26-latek złożył przysięgę lojalności Państwu Islamskiemu i chciał zamordować 100 osób...

W centrum Sztokholmu doszło do brutalnego ataku na policjanta. Uzbrojony w nóż napastnik miał rzucić się na funkcjonariusza i próbować poderżnąć mu gardło. Sprawcę udało się powstrzymać i aresztować, a...

Brytyjska gazeta twierdzi, że w zamachach ginie obecnie niewiele osób!

Dziennik "The Telegraph" opublikował listę zamachów terrorystycznych, do których doszło w Wielkiej Brytanii od 1970. Ich liczba może was zadziwić.