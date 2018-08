Hinduska rodzina wyrzucona z samolotu linii British Airways, bo...3-letni syn nie przestawał płakać. Internauci zarzucają przewoźnikowi rasizm

Fot. Getty

Hinduska rodzina została wyrzucona z samolotu linii British Airways lecącego z Londynu do Berlina po tym, jak 3-letni syn nie przestawał płakać. Dziecko doprowadził jednak do histerii jeden z członków personelu pokładowego.

Do zdarzenia doszło 23 lipca, w samolocie przygotowującym się do startu na London City Airport. 3-letni chłopczyk zaczął płakać po zapięciu pasów bezpieczeństwa, w związku z czym jego mama, mimo włączonej sygnalizacji „zapiąć pasy”, wzięła go na chwilę na ręce. Sytuację tę dostrzegł jednak jeden ze stewardów, który bezpardonowo zaatakował kobietę oraz nakrzyczał na chłopca.

Na skutek interwencji członka personelu pokładowego chłopiec wpadł w histerię i przez dłuższy czas nie potrafił się uspokoić. W opanowaniu 3-latka próbowała pomóc także inna hinduska rodzina, która siedziała w kolejnym rzędzie. Chłopiec nie reagował jednak na żadne wysiłki dorosłych, a steward swoim zachowaniem tylko pogarszał sytuację. W pewnym momencie pracownik BA krzyknął nawet do chłopca, że „jeśli nie przestanie ryczeć, to wyrzuci go przez okno”.

Ponieważ chłopiec nie przestawał płakać, kapitan, za namową załogi, zawrócił z pasa startowego, a rodzina została usunięta z pokładu. Ten sam los podzieliła hinduska rodzina siedząca w następnym rzędzie, która starała się pomóc okiełznać 3-latka.

Reakcja personelu British Airways wywołała jednak powszechne oburzenie. Wielu internautów wezwało do bojkotu linii British Airways twierdząc, że pracownicy zachowali się względem rodziny w sposób rasistowski. „British Airways dlaczego nie wstrzymacie lotów do Indii. Zachowaliście się w sposób rasistowski usuwając z pokładu hinduską rodzinę tylko dlatego, że płakało jej dziecko. Wy i Wasza załoga jesteście rasistami. Wynoście się z Indii” - napisał w internecie Dilip Subramaniam.

W sprawie zainterweniował także ojciec rodziny, AP Patak, który pracuje dla indyjskiego rządu. Poszkodowany mężczyzna złożył oficjalną skargę do indyjskiego ministra ds. lotnictwa Suresh Prabhu, w której nazwał zachowanie personelu BA „rasistowskim i upokarzającym”.