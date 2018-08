Z OSTATNIEJ CHWILI: Samochód wjechał w bramę parlamentu w Londynie! Są ranni

Dzisiaj tuż przed godziną 8:00 samochód wjechał w bramę pałacu Westminsterskiego, w którym swoją siedzibę ma brytyjski parlament. Na miejscu od razu pojawiła się policja. Okazało się, że kilku pieszych zostało rannych.

Do zdarzenia doszło o godzinie 7:37. Kierowca z nieznanych, jak na razie, przyczyn wjechał w bramę pałacu Westminsterskiego, który jest siedzibą Izby Gmin oraz Izby Lordów. Met Police podała, że w wypadku ucierpiało kilku pieszych, którzy znajdowali się wtedy w pobliżu pałacu. Scotland Yard potwierdził, że kierowca samochodu został aresztowany.

"O godzinie 7:37 samochód wjechał w bramę Pałacu Westmisterskiego. Kierujący pojazdem mężczyzna został natychmiast aresztowany przez funkcjonariuszy. W zdarzeniu ucierpiało kilku pieszych. Nasi policjanci pozostają na miejscu zdarzenia" - napisała Met Police na Twitterze.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn