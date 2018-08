ZOBACZ pierwszą zapowiedź 8. sezonu "Gry o Tron" [wideo]

Fot: YouTube

Dziś HBO uchyliło rąbka tajemnicy i pokazało pierwsze sceny z 8. sezonu "Gry o Tron". Czego można spodziewać się po największym przeboju współczesnej telewizji?

Co prawda nie dostaliśmy pełnowymiarowego zwiastuna, albo choćby zapowiedzi tego zwiastuna, a jedynie krótki filmik promocyjnym, przedstawiający serialową ofertę HBO na najbliższe miesiące, w który wpleciono pojedzyncze sceny z "GoT". Niemniej, to już wystarczyło do rozpalenia fanów serialu do czerwoności!

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Warto dodać, że część zdjęć pochodzi z siódmego sezonu, ale w materiale znalazły się także nowe sceny, takie jak spotkanie Jona Snow i Sansy Stark w śnieżnej scenografii.

Najważniejsza serialowa premiera tego sezonu będzie miała miejsce w połowie przyszłego roku. Choć zdjęcie zostały już zakończone, to obecnie trwa postprodukcja poszczególnych odcinków. Jak podkreśla Joe Bauer z ekipy zajmującej się efektami wizualnymi, prace te potrwają do maja 2019.

Ale to jeszcze nie wszystko! Wiadomo, że ósmy sezon będzie zwieńczeniem opowieści na motywach powieści George`a R.R. Martina, ale już w lutym rozpoczną się zdjęcie do kolejnej produkcji rozgrywającej się w Westeros! Chodzi konkretnie o requel dziejący się w czasach Długiej Nocy. Coś się kończy, ale coś się zaczyna - fani w każdym razie nie zdążą się stęsknić za swoim ulubionym uniwersum fantasy!

