Z OSTATNIEJ CHWILI: W sklepie Primark w centrum Belfastu wybuchł pożar. Ewakuowano 233 osoby

fot. Twitter

W centrum Belfastu w sklepie Primark wybuchł pożar, który nadal trafi ostatnie piętro budynku. Straż pożarna otrzymała pierwsze zgłoszenie dzisiaj o godzinie 11 przed południem i nadal stara się ugasić ognień na najwyższym piętrze Bank Buildings, w którym przeprowadzono ewakuację 233 osób.

W pięciopiętrowym budynku sklepu Primark w centrum Belfastu wybuchł olbrzymi pożar, z który nadal starają się ugasić strażacy. Na zdjęciach zrobionych z miejsca zdarzenia możemy zobaczyć gęsty czarny dym wydobywający się z najwyższych pięter budynku.

Policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, zaapelowała do ludzi, aby unikali Castle Street i Royal Avenue. Obecnie w Primarku przeprowadzany jest generalny remont, w ramach którego sklep jest rozbudowywany. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 30 milionów funtów.

Northern Ireland Fire and Rescue Service wydało oświadczenie: „Strażacy starają się poradzić sobie teraz z pożarem na 5. piętrze budynku Primark przy Castle Street w Belfaście. 11 wozów strażackich jest na miejscu. Budynek został ewakuowany. Przechodniom zaleca się unikanie okolic budynku”.

Budynek, w którym znajduje się Primark, jest zabytkowy - został zaprojektowany przez Sir Roberta Taylora i wzniesiony w 1785 roku. W 1975 r. eksplodowały w nim dwie bomby, a krótko potem jego część została strawiona przez pożar. W roku 1979 Bank Buildings został przejęty przez Primark i odremontowany.

A major fire has broken out at the landmark Primark store in Belfast city centre. Pix by @Razorpix for @PApic.twitter.com/jpQggt2ZAC