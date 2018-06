Polscy przemytnicy przyłapani na... - nie zgadniecie w czym przewozili swój "towar"!

Oto polska pomysłowość! Czwórka Polaków chciała nielegalnie wywieźć z Wielkiej Brytanii do Polski prawie 1,5 miliona funtów w gotówce. Nigdy byście nie zgadli w czym ją ukryli!

W listopadzie 2015 roku dwójka Polaków przed wjazdem do tunelu pod kanałem La Manche została zatrzymana przez straż graniczną w Folkestone. 28-letni Mariusz A. i 38-letni Mariusz M. zapewniali, że przewożą do Polski jedynie karmę dla zwierząt. Pogranicznicy byli jednak podejrzliwi i zdawali się nie dowierzać tym tłumaczeniom. Postanowili sprawdzić co znajduje się w rzeczonych workach z paszą i... oniemieli!

Tam, gdzie miało znajdować się jedzenie przeznaczone dla drobiu była żywa gotówka. W sumie do worków upchnięto aż 980 tys. funtów, jak czytamy na łamach "The Daily Mail", gdzie opisano tą niesamowitą sprawę. Ale to jeszcze nie koniec! Niedługo potem na granicy wpadła inna grupa Polaków. Oni także twierdzili, że przewożą paszę dla zwierząt. Gdy okazało się, że wiozą ją do tego samego zoo, co zatrzymani kilka dni wcześniej przemytnicy, brytyjska straż graniczna wiedziała gdzie szukać kontrabandy. Tym razem próbowano przeszmuglować pół miliona funtów, a 32-letni Adam G. i 29-letni Marcin N. zostali aresztowani i dołączyli do swoim kompanów za kratkami.

Okazało się, że nasi rodacy zamieszani są w proceder szmuglowania i prania brytyjskich brudnych pieniędzy w Polsce. Mieli oni działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, ale kolejne szczegóły dotyczące tej sprawy zostału utajnione przez brytyjskie służby.

W minionym tygodniu sprawa czwórki polskich przemytników z Polski znalazła swój finał w sądzie. Wyrokiem Canterbury Crown Court uznano ich za winnych. Mariusza A. oraz Mariusza M. spędzą za kratkami siedem lat, a Adam G. i Marcin N. - dwa.