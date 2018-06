Prognoza pogody na weekend w UK: Czekają nas MEGABURZE!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku poinformowało, że w wyniku nawałnicy, jaka przeszła przez region w nocy z piątku na sobotę, zginęło pięć osób. Dwie z nich to nastolatki, uczestniczki...

Grupa brytyjskich uczniów znalazła sposób na zakaz chodzenia do szkoły w szortach, co jest wysoce pożądanie przy obecnych upałach, jednak źle widziane przez kadrę nauczycielską…

Synoptycy z BBC zaapelowali do mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby przygotowali się dzisiaj na jeszcze bardziej intensywne upały i „zadbali o swoje bezpieczeństwo” w związku z dużym promieniowaniem UV.

Zasypało Cię? Zobacz czy z powodu intensywnych opadów śniegu masz prawo wziąć sobie wolne w pracy!

Brytyjscy meteorolodzy ostrzegają, że w obecnym tygodniu temperatura może spaść nawet do - 7 stopni C, a gdzieniegdzie przewidywane są także silniejsze opady śniegu. Co zatem zrobić, gdy zostaniesz zasypany?...