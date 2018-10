Z OSTATNIEJ CHWILI! Poważny wypadek na M25 - dziewięć osób rannych, sprawca aresztowany

Fot: Twitter Surrey Police

Nad ranem doszło do poważnego wypadku na autostradzie M25. Dziewięć osób zostało rannych, a dwie z nich zostały przetransportowane samolotem do szpitala w ciężkim stanie. Sprawca kolizji został aresztowanie.

Zdarzenie miało miejsce na wysokości zjazdów 12 (Egham & Staines) i 13 (M3). Początkowo, oba kierunki ruchu były zablokowane z powodu konieczności udzielenia pomocy poszkodowanym. Później udało się udrożnić jeden z nich, a pas ruchu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara były zablokowane aż do godziny 9.

The M25 is closed anticlockwise from J13 Staines to J12 M3. Queues from J15 M4. Nine people have been injured, two seriously after crash involving a transit van and a minibus. A man has been arrested on suspicion of dangerous driving [ro] pic.twitter.com/Fs6Nn05LAp