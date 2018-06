Z OSTATNIEJ CHWILI: Bruksela odrzuciła propozycję Wielkiej Brytanii dotyczącą unii celnej

Michel Barnier powiedział, że Unia Europejska „nie da się zastraszyć zwolennikom Brexitu” i odrzucił propozycję Wielkiej Brytanii dotyczącej Irlandii Północnej, czyli „awaryjnego” planu w sprawie unii celnej.

Wczoraj Theresa May przystała na spotkaniu z Davidem Davisem na wystąpienie do Unii Europejskiej z propozycją tzw. „tymczasowej opcji ochronnej” dotyczącej utrzymania otwartej granicy z Irlandią do 2021 roku – ponadto propozycja ta miałaby dotyczyć całej Wielkiej Brytanii a nie tylko Irlandii Północnej.

W piątek głos w tej sprawie zabrał przewodniczący negocjacji w sprawie Brexitu z ramienia UE, Michel Barnier. Podkreślił on, że Europa także nie da się zastraszać ze strony zwolenników Brexitu i odrzucił propozycję UK związaną z „tymczasową opcją ochronną” dotyczącą granicy z Irlandią Północną i oświadczył, że pomysł ten będzie „nie do zrealizowania”.

Barnier powiedział także, odnosząc się do drugiej kwestii brytyjskiej propozycji, zgodnie z którą „opcja ochronna” miałaby dotyczyć nie tylko granicy z Irlandią Północną, ale całej Wielkiej Brytanii, że jest to niewykonalne.

„Chcę być bardzo klarowny: plan ochronny nie może dotyczyć całej Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Gdyż został on skonstruowany dla specyficznej sytuacji związanej z Irlandią Północną. Czego on dotyczy? W sprawie ceł Irlandia Północna utworzy część naszego dotyczącego unii celnej terytorium. Co jest możliwe do zrealizowania na terytorium wielkości Irlandii Północnej, niekoniecznie jest możliwe do osiągnięcia na terytorium całej Wielkiej Brytanii” - podkreślił unijny polityk.

Barnier uzasadniał ten argument kwestią pragmatyczną, tłumacząc, że kontrola dokonywana na promach wywołuje mniej zamieszania niż ta, która obejmowałaby granicę długości 500 kilometrów. Ponadto Barnier zasugerował, że plan ochronny Wielkiej Brytanii związany z unią celną nie powinien być „tymczasowy”.

Theresa May zgodziła się na „tymczasową opcję ochronną” w sprawie irlandzkiej granicy