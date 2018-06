Theresa May zgodziła się na „tymczasową opcję ochronną” w sprawie irlandzkiej granicy

Dzisiaj w gabinecie Theresy May doszło do spotkania Davida Davisa z brytyjską premier w sprawie planu dotyczącego irlandzkiej granicy po Brexicie. Poprzedziły go spekulacje na temat dymisji ministra.

Spekulacje na temat ewentualnej dymisji Davida Davisa zostały oddalone, a premier Theresa May poinformowała oficjalnie, że minister ds. Brexitu zostaje na swoim stanowisku. Spotkanie, do którego doszło między May i Davisem, dotyczyło przede wszystkim kwestii granicy między Irlandią Północną i Irlandią po opuszczeniu Unii Europejskiej.

Stanowisko Wielkiej Brytanii w tej sprawie jest obecnie bardzo istotne, aby możliwy był postęp w negocjacjach z Brukselą. Wcześniej premier odmówiła określenia dokładnej daty zakończenia „tymczasowej opcji ochronnej”, w czasie której Wielka Brytania nadal miałaby pozostać w unii celnej i jednolitym rynku. Inne stanowisko miał jednak David Davis, którego zdaniem zakończenie czasu ochronnego nie powinno wyjść poza rok 2022. Ministrowie zgodzili się także na układ „ochronny”, co pozwoli na uniknięcie „twardej granicy” między Irlandią Północną i Republiką Irlandii.

Theresa May wyraziła dzisiaj na spotkaniu z Davisem swoje poparcie dla pomysłu, zgodnie z którym Wielka Brytania miałaby być jeszcze „związana” z unią celną na określony czas po Brexicie. Szczegóły zostały opublikowane w tzw. „tymczasowym porozumieniu ws. unii celnej” z Unią Europejską.

Porozumienie miałoby tymczasowo związać Wielką Brytanię z UE unią celną na czas trwania okresu przejściowego, który zakończy się w grudniu 2020 roku. Zgodnie opublikowanym w czwartek przez rząd dokumentem brytyjscy negocjatorzy będą prosić UE o „limitowany czas” ochronny, który – jak oczekuje Wielka Brytania – zakończy się „z końcem grudnia 2021 roku najpóźniej”.

Temat ten ma zostać poruszony na negocjacjach w Brukseli w piątek, jednak warto zaznaczyć, że unijni negocjatorzy wcześniej zastrzegli, że nie wyrażają zgody na to, aby czas ochronny był „limitowany”. W piątek w Brukseli Michel Barnier – szef negocjacji ds. Brexitu z ramienia Unii – ma przedstawić na konferencji prasowej plany związane z irlandzką granicą bardziej szczegółowo.

I welcome publication of #UK proposal on customs aspects of IE/NI backstop.

We will examine it with 3 questions: is it a workable solution to avoid a hard border? Does it respect the integrity of the SM/CU? Is it an all-weather backstop?