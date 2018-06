Theresa May: „Wielka Brytania nie będzie skazana na unię celną dłużej niż do 2021 roku”

Premier Theresa May dała w czwartek „żelazną gwarancję”, że Wielka Brytania „nie da się zamknąć w unii celnej z UE dłużej niż do grudnia 2021 roku”.

Po czwartkowym spotkaniu z Davidem Davisem oraz starszymi ministrami w sprawie Brexitu Theresa May zagwarantowała, że Wielka Brytania nie zgodzi się na przedłużenie „tymczasowej opcji ochronnej”, czyli awaryjnego planu utrzymania otwartej granicy z Irlandią poza rok 2021.

Theresa May zgodziła się na „tymczasową opcję ochronną” w sprawie irlandzkiej granicy

Niektórzy twierdzą, że postawa Theresy May sugeruje przewodniczącemu negocjacji w sprawie Brexitu z ramienia UE, Michelowi Barnierowi, że zawarcie umowy jest swego rodzaju obowiązkiem. Przy zgodzie na unię celną Bruksela będzie nadal panowała nad brytyjskim handlem oraz będzie miała możliwość zablokowania korzystnych dla UK umów handlowych z resztą świata.

Rzeczniczka Thresy May powiedziała dziennikarzom: „Ważne jest to, że mamy teraz opublikowany, uzgodniony element rządowej polityki”. Zapytana o to, czy według brytyjskiego rządu Unia Europejska zaakceptuje propozycję UK, powiedziała: „Unia Europejska przedstawiła swoją propozycję, jednak dla nas było jasne, że ją odrzucamy, gdyż była dla nas nie do przyjęcia. To jest nasza kontrpropozycja i teraz oczekujemy dalszej dyskusji z UE w tej sprawie” - powiedziała rzeczniczka.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w czwartek, Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE dopóki nie zastąpi awaryjnego planu utrzymania otwartej granicy rozwiązaniem trwałym. Przy czym Theresa May podkreśliła, że plan awaryjny nie potrwa dłużej niż do 2021. Ponadto plan awaryjny, który miałby obowiązywać tylko wtedy, gdy dojdzie do opóźnienia realizacji jakiegokolwiek porozumienia w sprawie Brexitu, miałby dotyczyć całej Wielkiej Brytanii, a nie wyłącznie Irlandii Północnej.

W dokumencie opublikowanym w czwartek i przesłanym do Brukseli możemy przeczytać: "Dla Wielkiej Brytanii jest jasne, że czasowy reżim celny, gdyby był potrzebny, powinien być ograniczony w czasie. UK oczekuje, że przyszłe (trwałe) rozwiązanie będzie gotowe pod koniec grudnia 2021 roku. Istnieje cały szereg opcji ustalenia limitu czasowego, które UK zaproponuje i przedyskutuje z UE".

David Davis: Unia Europejska sama strzela sobie w stopę, żeby sprawdzić, czy broń działa