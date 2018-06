Wypadek w Dartford - autobus stratował 25 samochód, 14 osób poszkodowanych

Fot: Twitter Brian Barnett

Koszmarny wypadek w Dartford - autobus staranował 25 samochodów zaparkowanych przy ulicy. Czternaście osób zostało rannych. Kierowca został już areszotwany.

Do rzeczonego zdarzenia doszło w samym centrum miasta, przy ulicy Hythe Street w dniu wczorajszym, po godzinie 18. Z jeszcze nieznanych przyczyn kierujący autobusem dosłownie staranował stojące po obu stronach drogi osobówki. Jak czytamy na łamach portalu "The Independent" w sumie dość poważnie uszkodził 25 pojazdów, a 14 osób w wyniku jego jazdy zostało rannych.

Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy poszkodowanym - nikomu nic poważnego się nie stało. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Kent Fire and Rescue Service jednej z ofiar konieczne było podanie tlenu. Kierowca autobusu Arriva kursującego na linii 480 został aresztowany przez policję hrabstwa Kent i zostaną mu postawione zarzuty dotyczące nieostrożnej jazdy.

"To był całkowicie dziwaczny wypadek" - komentował Mick Allen dla portalu "The Daily Star". "Wygląda na to, że autobus zjechał z drogi niszcząc kilkanaście samochodów. Taranując je urywał im zderzaki i rozbijał szyby, co dało się zobaczyć z głównej ulicy".

Oliver Monahan, pełniący funkcję Area Managing Director w wydziale Arrivy w Kent i Surrey wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

"Arriva może potwierdzić, że doszło do zderzenia naszego autobusu z wieloma pojazdami na Hythe Street w Dartford. we wtorek wieczorem. Poinformowana nas, że kilka osób zostało w nim poszkodowanych, a w tym momencie naszym priorytetem jest wspieranie służb ratowniczych. Myślami jesteśmy przy wszystkich, którzy zostali dotknięci przez ten wypadek".