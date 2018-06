SZOK: 30-letni Brytyjczyk wypadł z samolotu! Zmarł w szpitalu

Fot. Shutterstock

Młody Brytyjczyk wypadł z samolotu na pas startowy. I choć początkowo wydawało się, że mężczyzna złamał jedynie żebra, to nie odzyskał on przytomności i zmarł następnego dnia w szpitalu.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem 30-letniego mężczyzny doszło we wtorek wczesnym rankiem na lotnisku w Dalaman. Brytyjczyk przez trzy dni czekał na lot na Wyspy, po tym jak zgubił bilet na wcześniejszy lot, ale gdy we wtorek o 3 rano wszedł na pokład samolotu, zaczął się awanturować.

Na tym etapie nie jest jeszcze pewne, czy Brytyjczyk był nad ranem pod wpływem alkoholu, natomiast wiadomo, że załoga, z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych pasażerów zdecydowała się wyprosić go z samolotu. 30-latek tak jednak niefortunnie opuścił pokład, że spadł na pas startowy, gdzie połamał żebra i stracił przytomność.

Początkowo wydawało się, że stan zdrowia 30-latka nie jest krytyczny, ale Brytyjczyk nie odzyskał już przytomności. Mężczyzna zmarł następnego dnia w pobliskim szpitalu.

„Wspieramy rodzinę Brytyjczyka, który zmarł w Turcji i jesteśmy w stałym kontakcie w tej sprawie z lokalnymi władzami” - czytamy w oświadczeniu brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

