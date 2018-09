Wszystko co powiniście wiedzieć o emeryturze w Wielkiej Brytanii

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii i wiążesz z nią swoją przyszłość, to powinieneś wiedzieć o tym czy i kiedy należy ci się brytyjska emerytura.

Aby kwalifikować się do brytyjskiej emerytury państwowej należy w Wielkiej Brytanii przepracować przynajmniej 10 lat. Podstawą do przeliczenia emerytury jest 35 lat. Po takim czasie osoba, która przepracowała te 35 lat może liczyć na emeryturę w wysokości 153 funty tygodniowo, czyli 663 funty miesięcznie. Jeśli ktoś przepracował tylko 10 lat, to należy mu się 190 funtów miesięcznie. Nie jest to zbyt wiele, dlatego warto o emeryturę zadbać już wcześniej.

Brytyjskie prawo nie wymaga ciągłości przepracowania 10 minimalnych lat uprawniających do emerytury. Oznacza to, że jeśli ktoś przerwie pracę zawodową i zostanie w domu, aby np. wychowywać dzieci, to może potem spokojnie wrócić do pracy i kolejne lata będą dalej liczyły się do emerytury. Warto również wiedzieć, że Wielka Brytania uznaje lata przepracowane w Polsce do brytyjskiej emerytury.

Warunki otrzymania państwowej emerytury

Aby otrzymać państwową emeryturę w Wielkiej Brytanii należy mieć przepracowane 10 lat, ale także należy spełnić kilka innych warunków. Jednym z nich jest wysokość zarobków, które muszą wynosić przynajmniej 155 funtów tygodniowo od jednego pracodawcy. W przypadku prowadzenia własnej działalności należy odprowadzać składki emerytalne samodzielnie. Na państwową emeryturę można przejść w wieku 67, mając dochód przynajmniej 155 funtów tygodniowo. Wtedy otrzyma się 663 funty miesięcznie. Dla wielu osób kwota ta nie będzie satysfakcjonująca, dlatego warto zainteresować się innymi sposobami na zabezpieczeniem swojej przyszłości.

Emerytura w miejscu pracy

Od 2018 roku w Wielkiej Brytanii można pobierać tzw. Workplace Pension Scheme, czyli emeryturę pracowniczą. Co miesiąc pracodawca odprowadza z pensji ustaloną składkę emerytalną. Jeśli pracownik zdecyduje się na odkładanie 4 proc. swoich dochodów, to z reguły pracodawca dopłaca drugie tyle z własnej kieszeni. Na emeryturę pracowniczą rząd wprowadził ponadto dodatkową ulgę podatkową, czyli tax relief.

W ramach Workplace Pension Scheme istnieje możliwość na opłacenie składek nawet do 6 lat wstecz - z okresu, w którym zarabialiśmy mniej niz 155 funtów tygodniowo, które wymagane jest do państwowej emerytury.

Warto zauważyć, że program Workplace Pension Scheme został wprowadzony poto, żeby zachęcić Brytyjczyków do oszczędzania na przyszłość. Dlatego obecne bardzo atrakcyjne warunki nie koniecznie zawsze takie będą i mogą w nich nastąpić zmiany.

Emerytura w wieku 55 lat

Korzystając z prywatnych funduszy inwestycyjnych i odkładając samodzielnie pieniądze można przejść na emeryturę w wieku zaledwie 55 lat. Jak to zrobić? Nie ma tutaj żadnej filozofii i niestety trzeba jak najwięcej odkładać na emeryturę w ramach prywatnych składek i funduszy emerytalncych. Trzeba pamiętać, że pieniądze odłożone w ten sposób dzisiaj będziemy mieli w przyszłości więc nie tracimy ich, tylko zamrażamy. Jeśli do prywatnej emerytury doliczyć emeryturę rządową oraz pracowniczą, to o przyszłość będzie można być już całkowicie spokojnym.