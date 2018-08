Projekt o PPK przyjęty przez rząd. Polacy będą mogli liczyć na wyższe emerytury?

Trudno w to uwierzyć, ale fałszywe jednofuntówki, które pojawiły się w obiegu zaledwie miesiąc po rozpoczęciu emisji nowego bilonu przez Bank Anglii, pochodzą prosto z… państwowej mennicy! O wpadce poinformował...

Ze względu na zwiększenie puli pieniędzy możliwej do wygrania, organizatorzy National Lottery poinformowali o podwyżce cen kuponów do 2 funtów.

Kolejny Brytyjczyk z wygraną w loterii EuroMillions

Ponad 58 milionów funtów wygrał mieszkający w UK szczęśliwiec we wtorkowym losowaniu. Póki co wciąż nie odebrał nagrody, więc jeśli brałeś udział w loterii, to sprawdź czy nie padły zakreślone przez Ciebie...