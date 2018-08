WAŻNE: Imigranci z UE będą mogli zostać w UK, nawet jeśli nie dojdzie do umowy z UE w sprawie Brexitu

Imigranci z UE, którzy mieszkają obecnie na Wyspach, będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii, nadal korzystać z brytyjskiej służby zdrowia oraz pomocy socjalnej nawet, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Unią Europejską w sprawie Brexitu.

Niepokoje dotyczące przyszłości imigrantów z UE na Wyspach wzrosły, gdy zaczęto mówić o coraz większym ryzyku braku umowy z unią w sprawie Brexitu (tzw. „no-deal Brexit”). Scenariusz, którego wszyscy się obawiali, staje się coraz bardziej prawdopodobny, a brytyjski rząd w tym tygodniu ma opublikować pierwszą część 84-stronicowego dokumentu, w którym ma być zawarty plan dotyczący braku umowy ws. Brexitu.

UWAGA: Już w sierpniu rusza pierwsza rejestracja o status osoby osiedlonej (settled status)

Istotną informacją jest także to, że 28 sierpnia startuje pilotażowy system rejestracji obywateli UE, którzy będą mogli składać pierwsze wnioski o status osoby osiedlonej („settled status”). Theresa May zapewnia jednak obywateli krajów UE żyjących w Wielkiej Brytanii, że nawet jak nie dojdzie do umowy z unią w sprawie Brexitu, to nie stracą oni swoich praw na Wyspach i będą mogli nadal korzystać z brytyjskiej służby zdrowia oraz pomocy socjalnej.

Obietnica ta zostanie zawarta w 84-stronicowym dokumencie zawierającym plan dotyczący braku umowy z UE w sprawie Brexitu, którego pierwsza część zostanie opublikowana w tym tygodniu w czwartek.

Z aprobatą obietnicę przyjął Jacob-Rees Mogg, który powiedział „The Times”: „Zawsze uważałem, że powinniśmy przedstawić jednostronną ofertę w tej kwestii. Imigranci z UE przyjechali tutaj i zamieszkali legalnie, a Wielka Brytania nie należy do typu krajów, które stosują przepisy działające wstecz. Imigranci z UE powinni mieć zasadniczo te same prawa co obywatele brytyjscy – ani lepsze, ani gorsze”.

Krytycy twierdzą jednak, że do tej pory takiej obietnicy nie dostała Wielka Brytania w odniesieniu do zachowania obecnych praw brytyjskich obywateli w krajach UE i nadal nie wiedzą oni, czy po Brexicie będą mogli mieszkać tam legalnie.

