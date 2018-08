UWAGA: Już w sierpniu rusza pierwsza rejestracja o status osoby osiedlonej (settled status)

Po miesiącach bezowocnych i frustrujących dyskusji między Wielką Brytanią a Unią, obie strony doszły wreszcie do porozumienia. Dla Polaków żyjących na Wyspach najważniejszą kwestią jest to, że - zgodnie...

Nawet milion imigrantów może przyjechać do UK jeszcze przed Brexitem! Politycy biją na alarm

Zwolennicy Brexitu ostrzegają, że jeśli Theresa May nie podejmie zdecydowanych działań i nie zajmie się przywróceniem kontroli nad granicami, to do Wielkiej Brytanii może przyjechać nawet milion imigrantów.