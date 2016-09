Tusk ponagla Theresę May: Zacznijmy Brexit jak najszybciej

Donald Tusk jest kolejną osobą, która usiłuje wywrzeć presję na Theresie May w sprawie Brexitu. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział dzisiaj nowej premier w czasie swojej wizyty w Londynie, aby rozpoczęła proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE „tak szybko, jak to możliwe”.

Liderzy państw członkowskich stawiają Theresę May pod ścianą wymuszając na niej szybsze podjęcie decyzji związanych z Brexitem. Donald Tusk przyleciał dzisiaj do Wielkiej Brytanii i spotkał się z Theresą May na Downing Street, gdzie ponaglił brytyjską premier i zaapelował o to, by nie trzymała już dłużej w niepewności Unii Europejskiej, tylko podjęła odpowiednie działania w sprawie rozpoczęcia procesu wyjścia ze Wspólnoty.

„Jest to apel wszystkich 27 państw członkowskich. Mówiąc prościej: teraz jest kolej na wasz ruch. Wiem, że nie jest to łatwe, jednak mam nadzieję, że będziecie gotowi rozpocząć ten proces tak szybko, jak to tylko możliwe” – powiedział Tusk. Na swoim Twitterze napisał również: „Naszym celem jest stworzenie bliskich relacji Wielkiej Brytanii z Unią. W interesie obu stron jest rozpoczęcie tego jak najszybciej”.

Komunikat Tuska jest jednoznaczny – Theresa May powinna przyspieszyć Brexit, czyli przedstawienie UE Artykułu 50, który rozpocznie dwuletni formalny proces wyjścia ze Wspólnoty. Presja ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdyż brytyjska premier zapowiadała wcześniej, że nie podejmie żadnych kroków związanych z Brexitem aż do końca tego roku.

