Tajny plan Johnsona w sprawie Polaków! Chce pokazać, że jesteśmy niezbędni w UK

Stojący na czele resortu dyplomacji Boris Johnson chce zająć się coraz trudniejszymi stosunkami między Brytyjczykami, a polskimi imigrantami mieszkającymi na Wyspach. W tym celu resort ma przeprowadzić specjalną kampanię społeczną.

„Szef naszej dyplomacji chce pomysłowych rozwiązań, by pokazać ludziom wkład waszej społeczności w nasze życie” – powiedział wiceminister edukacji Robert Halfon, który ujawnił plany na temat kampanii.

Uruchamiając kampanię na temat Polaków, Johnson chce pokazać, jak wiele Brytyjczycy zawdzięczają Polakom, co w zamyśle ma ocieplić wzajemne stosunki między oboma narodami po ostatniej serii ataków na naszych obywateli w Wielkiej Brytanii.

Nie chodzi tutaj o pokazanie tylko wkładu polskich pilotów w powietrzną ochronę Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, kampania ma również na celu uświadomienie społeczeństwu, że imigranci z Polski mają pozytywny wpływ na brytyjską gospodarkę.

„Polacy bardzo ciężko pracują, zatrudniają miejscowych, tworzą wspaniałą wspólnotę. I ta informacja musi dotrzeć do wszystkich mieszkańców Wysp” – podkreślał Halfon. Przed referendum w sprawie Brexitu zdarzały się ataki na Polaków w Wielkiej Brytanii, ale po tym jak Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej ataki te zdecydowanie się nasiliły. Kilka dni temu grupa nastolatków z Harlow pobiła na śmierć Polaka – Arkadiusza Jóźwika. W kolejnych dniach w tej samej miejscowości Brytyjczycy pobili kolejnych dwóch Polaków.

O stosunkach Brytyjczyków do Polaków mówił także sam wiceminister Halfon w czasie swojej wizyty w Harlow. „Już jakiś czas temu docierały do mnie podobne sygnały. Jeden z Polaków opowiadał, że kazano mu wysiąść z autobusu i wracać do domu. Wiem, że niektórzy tutejsi Polacy się po prostu boją” – mówił w Harlow wiceminister.

Trzeba jednak zauważyć, że ostatnie ataki na Polaków nie są obrazem całego społeczeństwa brytyjskiego. Jeden z mieszkańców Harlow, Mandy Sparks mówi, że mimo zmiany, jaka nastąpiła po referendum nie ma powodów do zmiany swojego nastawienia w stosunku do Polaków. „Mam polskich sąsiadów, to bardzo mili ludzie. No i uwielbiam wasze jedzenie!” – powiedział Sparks.