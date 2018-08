Niestosowne zachowanie turystów. Robią sobie selfie przy policyjnym kordonie po ataku na Pałac Westminsterski

Turyści odwiedzający Londyn zaczęli wprowadzać dziwną modę na robienie sobie zdjęć na tle kordonu policyjnego, który stanął wokół Pałacu Westminsterskiego po wtorkowym zamachu.

Odwiedzający Londyn turyści zaczęli robić zdjęcia na tle kordonu otaczającego Pałac Westmisterski, czym wywołali falę krytyki. Internauci oskarżają ich o brak świadomości na temat tego, jak bardzo poważny był wtorkowy zamach, w którym kierujący samochodem 29-letni Sudańczyk Salih Khater wjechał w bramę budynku parlamentu. Mieszkańcy Londynu z niedowierzaniem obserwują uśmiechniętych ludzi wyszczerzających swoje zęby do oka swoich aparatów fotograficznych.

"Co jest nie tak z tymi turystami robiącymi sobie zdjęcia niedaleko budynku parlamentu po tym ataku? Nie robiliby tak, gdyby ktoś z ich bliskich został potrącony przez ten samochód" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

"Powiedziałem to wcześniej i powiem znów. To społeczeństwo jest przewlekle chore. Te zdjęcia są dowodem na to, że ludzie ci nie są zdrowi" - komentował inny wzburzony Londyńczyk.

Inny z internautów bardziej dosadnie nazwał turystów:

"Kompletni kretyni. Z ich głowami musi dziać się coś naprawdę złego".

Podobne komentarze można było usłyszeć od wszystkich dziennikarzy relacjonujących dramatyczne wydarzenia, do których doszło we wtorek pod Pałacem Westminsterskim. Scotland Yard ustalił, że sprawcą zamachu był 29-letni Salih Khater pochodzący z Sudanu, ale mieszkający w Wielkiej Brytanii.

Do wtorkowego zamachu, w którym na szczęście nikt nie zginął doszło tuż przed godziną 7:40. Mężczyzna wjechał w barierki bezpieczeństwa przed parlamentem. Terrorysta znajduje się obecnie w policyjnym areszcie, ale brytyjskie media podają, że odmawia współpracy z policją.