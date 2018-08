PILNE: Podejrzany terrorysta, który zaatakował pod Pałacem Westminsterskim, był menadżerem w sklepie

Brytyjskie służby antyterrorystyczne przeszukują obecnie trzy posiadłości w rejonie Midlands po wczorajszym ataku na Pałac Westminsterski, gdy 29-letni mężczyzna - zidentyfikowany jako sudański imigrant - wjechał samochodem w barierki bezpieczeństwa przed parlamentem i zranił trzy osoby, w tym jedną ciężko.

W czwartkowy wieczór trzy jednostki antyterrorystyczne rozpoczęły przeszukanie posiadłości w Birmingham oraz Nottingham po aresztowaniu 29-letniego mężczyzny podejrzanego o terroryzm po tym, jak wjechał on w barierki zabezpieczające przed Pałacem Wesminsterskim wcześniej taranując samochodem w trzy osoby.

Ustalono, że sprawcą ataku jest 29-letni imigrant pochodzący z Sudanu posiadający brytyjskie obywatelstwo. Podejrzany terrorysta na co dzień mieszkał w Birmingham i pracował tam jako menadżer w jednym ze sklepów. W środę brytyjskie media podały, że nazywa się on Salih Khater. Wiadomo także, że terrorysta nie współpracuje z policją, która od wczoraj stara się go przesłuchać.

Uzbrojeni policjanci unieszkodliwili napastnika około godziny 7:40 rano we wtorek, gdy srebrnym Fordem Fiesta wjechał on w rowerzystów oraz przechodniów przed parlamentem, a następnie wbił się w barierki bezpieczeństwa. Na zdjęciach ze zdarzenia opublikowanych przez Sky News, możemy zobaczyć mężczyznę w czarnej kurtce schwytanego przez policjantów i zakutego w kajdanki.

Śledczy podejrzewają, że przyjechał on do Londynu wspomnianym samochodem z Birmingham i krążył po okolicy całą noc. Srebrna Fiesta była widziana niedaleko Tottenham Court Road o godzinie 1.25 w nocy i została tam do godziny 6 rano, skąd następnie ruszyła w stronę Westminsteru – potwierdziło Metropolitan Police.

Theresa May powiedziała, że to, co wydarzyło się przed Pałacem Westminsterskim było „potworne”, a obecnie stopień zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii jest „wysoki”.

