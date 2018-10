Najnowsze oświadczenie Theresy May: Imigranci z UE stracą swoje przywileje po Brexicie, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób

Theresa May wydała specjalne oświadczenie dotyczące nowej polityki imigracyjnej po Brexicie. Premier informuje w nim o „końcu swobodnego przepływu osób” oraz utracie obecnego "uprzywilejowania" imigrantów z UE na brytyjskim rynku pracy.

Imigranci z UE utracą swoje przywileje na brytyjskim rynku pracy po Brexicie w wyniku radykalnej zmiany polityki imigracyjnej, która „zakończy swobodny przepływ osób” – poinformowała Theresa May w specjalnym oświadczeniu wydanym dzisiaj w nocy.

Premier dodała, że jedynie wysoko wykwalifikowani imigranci z UE, którzy zechcą zamieszkać w Wielkiej Brytanii po tym, jak opuści ona Wspólnotę, będą traktowani na brytyjskim rynku pracy „priorytetowo”. Natomiast słabo wykwalifikowani obywatele z krajów UE zostaną objęci ograniczeniami.

Dominic Raab: "Unia Europejska zakpiła z Theresy May"

Premier wydała swoje oświadczenie jeszcze przed konferencją Partii Konserwatywnej, mimo że przedstawione w nim warunki mają być jeszcze przedmiotem negocjacji z UE.

„Po raz pierwszy od dekad ten kraj odzyska kontrolę i wybór w kwestii tego, kto będzie do nas przyjeżdżał. Nasz system imigracyjny będzie oparty na kryterium wykwalifikowania pracowników. Ważne staną się kwalifikacje, a nie to, skąd ktoś pochodzi.

Będzie to system obejmujący ludzi z całego świata i zachęcający do przybycia do nas tych najbardziej wykwalifikowanych. Co istotne, będzie on sprawiedliwy dla zwykłych pracowników. Zbyt długo ludzie mieli poczucie, że są ignorowani w kwestii imigracji i że politycy nie podchodzili do tego tematu wystarczająco poważnie” – podała May w oświadczeniu.

Premier dodała także, że nowy system zredukuje imigrację pracowników o niskich kwalifikacjach i zmniejszy saldo migracji do „odpowiedniego poziomu”, co ma spełnić obietnice konserwatystów złożone jeszcze w manifeście przedwyborczym partii.