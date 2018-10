Dominic Raab: "Unia Europejska zakpiła z Theresy May"

Minister ds. Brexitu, Dominic Raab powiedział, że Europa powinna brać Brexit na poważnie i doprowadzić do zawarcia umowy z Wielką Brytanią.

Minister Dominic Raab powiedział również, że szefowie Unii Europejskiej "znieważyli" premier Theresę May podczas ostatniego szczytu UE - UK. W ostrych słowach Raab stwierdził, że Wielka Brytania "prędzej opuści Unię bez umowy niż będzie dała się zastraszać". W swoim przemówieniu podczas konwencji Partii Torysów przyznał jednak, że brytyjska propozycja kompromisu "nie była doskonała".

Raab zwrócił się także eurosceptycznej części Partii Konserwatywnej o porzucenie swoich planów na opuszczenie Unii. Kanclerz Philip Hammond powiedział z kolei, że po zawarciu umowy i ostatecznym Brexicie Wielką Brytanię czeka wzrost gospodarczy. Ostre słowa ministra Raaba to już kolejny akt dramatycznych wręcz negocjacji między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Mimo chwilowych zapewnień ze strony polityków unijnych o ich ustępstwach i chęciach uzyskania kompromisu w sprawie umowy opuszczenia Wspólnoty na razie nie widać znaczących postępów.

Raab stwierdził, że "Unia Europejska chce nas zapędzić w kozi róg" swoją unią celną oraz wspólnym rynkiem, co może nie pozostawiać Wielkiej Brytanii innego wyjścia niż wyjście ze Wspólnoty bez umowy.

"Theresa May podczas ostatniego szczytu UE - UK była konstruktywna i pełna szacunku. W zamian za to z ust przywódców unijnych słyszeliśmy kpiny i jednostronne podejście do negocjacji" - powiedział Dominic Raab.

Po odrzuceniu brytyjskiego planu Chequers przez unijnych przywódców, Theresa May powiedziała, że "teraz piłeczka jest po ich stronie" i zażądała bardziej szczegółowych wyjaśnień na temat odrzucenia tego planu. Theresa May powiedziała przy tym, że brytyjski rząd nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które będzie zakładało jakiekolwiek oddzielenie Wielkiej Brytanii od Irlandii Północnej. Londyn nie zgodzi się także na członkowsko Irlandii Północnej w Europejskiej Strefie Gospodarczej tak jak na przykład Norwegia.