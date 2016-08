Ten Polak zna angielski zaledwie od 4 lat. Teraz zdał z wyróżnieniem testy GSCE!

Adrian Żabicki, imigrant z Polski zna język angielski zaledwie od 4 lat, a udało mu się z wyróżnieniem zdać testy GSCE i to lepiej niż wielu rodowitym Brytyjczykom!



To dzięki swojemu uporowi i konsekwencji Adrian nauczył się języka angielskiego i zrobił to w zaledwie 4 lata. Teraz na koniec liceum podszedł do testów GSCE okazało się, że nie dość, że je zdał po stosunkowo krótkim czasie nauki języka, to jeszcze zdał je lepiej niż duża część rodowitych Brytyjczyków.

Tysiące uczniów z całej Wielkiej Brytanii było zawiedzionych odbierając wyniki egzaminów. Odsetek uczniów, którzy otrzymali najniższą możliwą ocenę zaliczającą test spadł do zatrważającego poziomu 66,9 proc. Jest to najniższy wynik od 2008 roku. Jednocześnie liczba uczniów, którzy otrzymali najwyższą możliwą ocenę – „A” – jest najniższa od 2007 roku, wskazują dane. Są to najgorsze wyniki egzaminów GSCE od niemalże 10 lat, wskazują dane zebrane przez Ministerstwo Edukacji.

W przeciwieństwie do Brytyjczyków, Adrian musiał najpierw perfekcyjnie opanować język angielski, żeby w ogóle móc myśleć o zdawaniu tak ważnego egzaminu. Udało mu się to i dzięki swojemu uporowi mógł podejść do testów, które zdał otrzymując najwyższe oceny. 16–latek powiedział, że trenował swój język z pomocą słownika.

„Czuję się wspaniale” – powiedział Adrian i dodał: „Wyniki przeszły moje oczekiwania, ponieważ spodziewałem się zdecydowanie gorszych ocen”. „Ciężko pracowałem i bardzo się w to zaangażowałem. Większość swojego wolnego czasu spędzałem w domu powtarzając materiał i ucząc się angielskiego” – powiedział 16-latek.

Mimo zdanych egzaminów Adrian nie podjął jeszcze decyzji co to wyboru Sixth Form, na razie myśli o studiowaniu geografii, dziennikarstwa, literatury oraz oczywiście języka angielskiego. Adrianowi zatem gratulujemy i trzymamy kciuki za jego dalsze sukcesy.