Polscy policjanci pojadą do Wielkiej Brytanii bronić Polaków

Polskie władze uzgodniły z Wielką Brytanią, żę wyślą do Harlow policjantów, żeby ci pomagali brytyjskiej policji w interwencjach związanych z Polakami.

Obecnie na Wyspach przebywa polski policjant, który jest tzw. oficerem łącznikowym. W Wielkiej Brytanii stanowisko to zostało utworzone w 2008 roku. W tym momencie na terenie Zjednoczonego Królestwa oprócz oficera przebywa jeszcze jeden polski policjant. Teraz ma do nich dołączyć od kilku do kilkunastu kolejnych polskich stróżów prawa.



Nie trafią oni bezpośrednio do Harlow, będą natomiast stanowić pomoc i wsparcie dla policjantów na terenie całej Wielkiej Brytanii, gdy pojawi się interwencja związana z obywatelami Polski.

„Nie będziemy policjantami, którzy będą dominować podczas podejmowania interwencji. W momencie, kiedy policjant brytyjski będzie nas prosił o pomoc, będziemy taką pomocą służyć. Oczywiście, my nie możemy wchodzić w kompetencje organów ścigania innego państwa” – powiedział rzecznik komendy głównej policji Mariusz Ciarka.

Na razie do Wielkiej Brytanii pojedzie jeden funkcjonariusz, który zostanie tam tydzień, szczegóły wyjazdu pozostałych polskich policjantów są wciąż dopracowywane. Decyzja o wysłaniu dodatkowych policjantów do Wielkiej Brytanii zapadła po serii ataków na Polakach, do których doszło w Harlow. Najpierw, na skutek pobicia zmarł obywatel Polski – Arkadiusz Jóźwik, a kilka dni później nieznani dotąd sprawcy pobili dwójkę Polaków.

Wysłanie na Wyspy dodatkowych policjantów nie jest jedyną reakcją ze strony polskich władz na te wydarzenia. W trybie pilnym na Wyspy pojechali również ministrowie Witold Waszczykowski oraz Mariusz Błaszczak. Zaś prezydent Andrzej Duda wysłał list do prymasa Wielkiej Brytanii oraz biskupa Canterbury, w którym poprosił o to, by zaapelowali do społeczeństwa brytyjskiego o „poszanowanie podstawowych praw Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii”